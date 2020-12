Geplante Festtagsgottesdienste : Die Kirchen werden kreativ

Schon im Frühjahrslockdown mussten Pfarrer Herbert Ullmann und Kollegen bei Messfeier – hier im Hof des Caritas Altenstifts – neue kreative Wege gehen. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Erkarth/Wülfrath Weihnachtsgottesdienste wird es, der Pandemie zum Trotz, auch in diesem Jahr geben. Allerdings anders als gewohnt. So wird beispielsweise in Erkrath-Hochdahl ökumenisch gefeiert, gemeinsam werden Katholiken und Protestanten am Autokino feiern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Katina Treese

Anmelden für die Weihnachtsgottesdienste muss man sich in jeder Kirchengemeinde dieses Jahr. Denn die Plätze sind Corona-bedingt reduziert – trotz einiger kreativer Ideen der Gemeinden.

In Erkrath-Hochdahl beispielsweise gehen die Gläubigen Weihnachten ins Autokino. Pfarrer Christoph Biskupek von der katholischen Gemeinde und Pfarrer Volker Horlitz von der evangelischen Gemeinde haben sich das gemeinsam einfallen lassen. „Wir haben uns zusammen Gedanken gemacht, was wir machen können, wenn in unseren Kirchen durch die Corona-Bedingungen nur noch Platz für einen Bruchteil der Leute ist, die normalerweise an den Weihnachtstagen zu uns kommen“, beschreibt Pfarrer Biskupek die Situation. Normalerweise kommen etwa 2600 Menschen in die Weihnachtsmessen der beiden Gemeinden am Heiligen Abend. „Dieses Jahr dürfen es nur 180 Personen in der katholischen Kirche und etwa 200 in der evangelischen Kirche sein“, berichtet der Pfarrer. So entstand die Idee, die Weihnachtsgottesdienste in das Autokino vor dem Neanderbad zu verlegen. „Am Heiligen Abend werden dort um 15, 17 und 19 Uhr ökumenische Gottesdienste stattfinden mit jeweils 90 Autos. Das sind etwa 900 Menschen“, freut sich Pfarrer Biskupek und ergänzt: „Die Menschen sollen merken, dass wir etwas tun und dass uns die Verbundenheit mit ihnen auch in schwierigen Zeiten sehr wichtig ist.“

Info Anmeldungen für die Weihnachtsgottesdienste Für die Weihnachtsgottesdienste ist in diesem Jahr eine Anmeldung notwendig. Hier gibt es weitere Informationen: Katholische Kirchengemeinde Hochdahl: https://www.st-franziskus-hochdahl.de/ Evangelische Kirchengemeinde Hochdahl: https://www.evangelischekirchehochdahl.de/ Katholische Kirchengemeinde St. Lambertus Mettmann: https://www.katholisches-mettmann.de/index.html Ev. Kirchengemeinde Mettmann: https://www.kirche-mettmann.de/startseite/

In der katholischen Kirchengemeinde Mettmann-Wülfrath hat man sich ebenfalls Pandemie-konforme Konzepte für die Weihnachtszeit überlegt. Pfarrer Herbert Ullmann: „Wir haben unter anderem geplant, die klassische Christmette in den jeweiligen Kirchen mit beschränkter Teilnehmerzahl zu halten.“ Dafür sind ab Mitte Dezember Anmeldungen online möglich. In Wülfrath können sich die Gläubigen auch telefonisch anmelden. Zwei Gottesdienste werden zudem vorher aufgezeichnet und am Weihnachtsabend online zu sehen sein. „Das ist einmal ein kindgemäß-gestalteter Familiengottesdienst aus der Kirche Heilige Familie in Metzkausen und außerdem ein Mosaik mit Text, Musik, Bildern zur Weihnacht und szenischem Spiel“, so der Pfarrer.