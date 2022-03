Hochdahl : Kahlschlag für neuen Weiher-Spielplatz

Info

Im Rahmen des geförderten Großprojekts „Soziale Stadt Sandheide“ soll der Kinderspielplatz am Stadtweiher zu einem „Leuchtturmspielplatz“ ausgebaut werden. In Größe und Qualität soll er so bemessen sein, dass er zum Anlaufpunkt für alle Generationen aus den angrenzenden Quartieren Stadtweiher, Sandheide, Schildsheide und darüber hinaus werden kann. Die Kosten (etwa 675.000 Euro) trägt zu 60 Prozent das Land NRW.