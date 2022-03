Lage am Dienstag : Sieben Corona-Patienten aus dem Kreis Mettmann sterben

Kreis Mettmann Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt laut Kreis am Dienstag auf 919. Das Gesundheitsamt meldet 787 Neuinfektionen. Unser Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen

Fallzahlen Nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind am Dienstag 10.997 Menschen im Kreis Mettmann, 760 mehr als am Montag. Davon leben in Erkrath 954 (47 neu infiziert), in Haan 696 (45 neu), in Heiligenhaus 589 (43 neu), in Hilden 1219 (85 neu), in Langenfeld 1464 (120 neu), in Mettmann 913 (42 neu), in Monheim 878 (82 neu), in Ratingen 1884 (128 neu), in Velbert 1746 (144 neu) und in Wülfrath 575 (51 neu). Insgesamt meldet das Gesundheitsamt für Dienstag 787 Neuinfektionen.