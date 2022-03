Zurück in den Job : So gelingt der Wiedereinstieg in den Beruf reibungslos

So gelingt der Wiedereinstieg in den Beruf reibungslos

Mettmann Babypause oder Pflege der Eltern – der Weg zurück in den Job gelingt mit guter Vorbereitung. Job-Center berät per Telefonsprechstunde.

Ganz gleich, warum die Auszeit genommen wurde: Um die passende Bewerbungsstrategie zu entwickeln, sind Tipps vom Fachmann hilfreich. Fachkräfte werden in der Region dringend gesucht. Gute Chancen für all diejenigen, die nach einer beruflichen Pause ihre Erwerbstätigkeit wiederaufnehmen möchten. Frauen und Männer, die ihren beruflichen Neustart mit Familie planen, können sich dafür Montag, 7. März, 15 bis 17 Uhr, bei Barbara Engelmann und Petra Baumbach, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, telefonisch beraten lassen.

In der telefonischen Sprechstunde „Zurück in den Beruf?“ bieten die beiden Expertinnen der Arbeitsagentur und des Jobcenters ihre Unterstützung an. Denn wer zurück ins Berufsleben will, hat viele Fragen und die Beraterinnen geben Tipps und Informationen zum Beispiel bei der Suche nach einer Kinderbetreuung, der Auswahl von Angeboten der Aus- und Weiterbildung, der Erstellung von Bewerbungsunterlagen, der Stellensuche oder der Suche nach einer Teilzeitberufsausbildung, mit denen der Wiedereinstieg ins Berufsleben gelingen kann.