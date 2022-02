Nach Rodung im Osterholz Haan/Wuppertal : Morddrohungen gegen Kalkwerke-Chefs

Rund 1500 Bäume sind vor einem Monat im Osterholz an der Stadtgrenze Haan/Wuppertal gefällt worden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan/Wuppertal Im Streit um die Rodung eines Waldstücks im Bereich Osterholz hat die Geschäftsführung der Kalkwerke Oetelshofen Drohbriefe erhalten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Inzwischen ist das Waldstück gerodet, doch die Auseinandersetzung geht offenbar weiter – und augenscheinlich mit allen Mitteln. So hat die Betreiberfamilie der Kalkwerke inzwischen bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und Bedrohung, wie Oberstaatsanwalt Wolf Tilmann Baumert auf Anfrage bestätigte.

Einbezogen werden dabei alle Beteiligten: in diesem Fall die Bezirksregierung, die Städte Wuppertal und Haan, das Unternehmen (Antragsteller), Gutachter, der Natur- und Landschaftsschutz und auch Verbände.

Hintergrund sind offenbar mehrere schriftliche Morddrohungen. Das Fass zum Überlaufen brachte jetzt ein Slogan, der mit Zetteln an Bäumen im Bereich Osterholz und auf den Privatgrundstücken der Kalkwerke-Geschäftsführer sowie auf dem Betriebsgelände befestigt wurde („Wenn du mich tötest, wirst du auch sterben.“). Dabei soll am helllichten Tag eine Frau mittleren Alters beobachtet worden sein. Ermittlungsergebnisse liegen der Staatsanwaltschaft bislang allerdings noch nicht vor, da sich die Unterlagen Baumert zufolge noch bei der Polizei befinden. Im Wuppertaler Stadtgebiet hat die Polizei in den letzten Wochen zudem offenbar 28 neue Graffitis mit Osterholz-Bezug entdeckt, eines davon mit dem Schriftzug „Kill Till“ – einer der Kalkwerke-Geschäftsführer trägt diesen Vornamen. Der Schriftzug war auch vorher schon andernorts aufgetaucht, etwa auf einer Bank.