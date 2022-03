Katholische Kirche in Mettmann und Wülfrath : Kardinal Woelki soll auf sein Amt verzichten

Am Aschermittwoch will Bischof Kardinal Woelki in sein Kölner Amt zurückkehren. Dagegen wenden sich Kirchenvorstände und Pfarrgemeinderäte aus Mettmann und Wülfrath in einem offenen Brief. Foto: dpa/Andreas Arnold

Mettmann Kirchenvorstände und Pfarrgemeinderäte aus Mettmann und Wülfrath schreiben Brand-Brief an den Kölner Erzbischof. Darin werden umfassende Veränderungen gefordert.

Die Kirchenvorstände und Pfarrgemeinderäte der katholischen Kirche aus Mettmann und Wülfrath wenden sich in einem offenen Brief gegen die geplante Rückkehr von Kardinal Rainer Woelki am Aschermittwoch in sein Kölner Bischofsamt. In dem Schreiben an Woelki heißt es: „Große Teile unserer Pfarrgemeinde sind zutiefst bestürzt und erschüttert, viele zunehmend auch verbittert über die Entwicklungen und den Zustand der katholischen Kirche weltweit, in Deutschland und auch im Erzbistum Köln.“ Mit einem Verzicht auf die Rückkehr nach Köln könne Woelki weiteren Schaden in den Gemeinden verhindern: „Geben Sie der Kirche im Erzbistum Köln die Möglichkeit einer notwendigen Veränderung, die, davon sind wir überzeugt, nur ohne Sie wirklich gelingen kann.“