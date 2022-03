Kreis Mettmann enttäuscht : Kaum Nachfrage nach neuem Novavax-Impfstoff

Hilden/Haan Deutlich mehr hatten sich die Verantwortlichen im Gesundheitsamt von der Nachfrage nach dem neuen Impfstoff Novavax erhofft. Aber nur wenige Menschen haben sich bisher damit impfen lassen.

„Wir sind von der Resonanz sehr enttäuscht“, erklärt sie weiter. Im Vorfeld hätten so viele Menschen signalisiert, dass sie nur auf den neuen Impfstoff warten – doch kaum einer habe sich letztlich gemeldet. „75 Prozent der Dosen sind für Menschen reserviert, die unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht fallen“, erklärt Hitzemann. 20 Prozent sollten Menschen erhalten, die eine Unverträglichkeit gegen mRNA-Impfstoffe haben. Alle anderen dürften sich die restlichen fünf Prozent teilen. „Am Sonntag haben wir aber nur ein Fünftel der Dosen an Menschen aus Einrichtungen, in denen bald die Impfpflicht gilt, verimpft – 77 Prozent gingen an die Allgemeinheit“, sagt Hitzemann. In zwei Woche tritt die die einrichtungsbezogene Impflicht in der Pflegebranche in Kraft. Alle Beschäftigten müssen dann entweder genesen oder vollständig geimpft sein. Sonst droht ihnen ein Betretungsverbot, das arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.