Online-Archiv für Privatpersonen und Forscher : Digitales Neanderthal Museum

Mettmann Im Neanderthal Museum wird bereits seit längerem an verschiedenen digitalen Sammlungen gearbeitet. Im neuen digitalen Archiv sind diese verschiedenen Sammlungen nun auf einer gemeinsamen Plattform öffentlich zugänglich.

„So wie unsere ganze Gesellschaft hat auch die Archäologie eine digitale Wende erlebt. Besonders bei der Dokumentation und Untersuchung von Funden sind digitale Methoden langsam, aber sicher zum Standard geworden“, freut sich Gianpiero Di Maida, der das Archiv in den vergangenen Jahren aufgebaut hat. Der italienische Archäologe hat mehr als 1000 steinzeitliche Artefakte digitalisiert, 3D-Modelle ermöglichen viele neue Analysen, die Forschungsmöglichkeiten erheblich erweitern. „Wir haben in den vergangenen Jahren in verschiedenen Projekten einige Datenbanken aufgebaut, es ist sozusagen eine Forschungstradition an unserem Haus“, erklärt Museumschefin Bärbel Auffermann. Das digitale Archiv macht die verschiedenen Sammlungen auf einer gemeinsamen Plattform zugänglich. Zielpublikum sind sowohl Forschende als auch interessierte Privatpersonen.