Mettmann : Ausstellung zeigt den Alltag der Feuerwehr

Mettmann (RP) Als Fortsetzung der Veranstaltungen zu ihrem 150-jährigen Bestehen zeigt die Feuerwehr Mettmann derzeit in der Kundenhalle der Kreissparkasse am Jubiläumsplatz eine Ausstellung mit dem Titel „Freiwillige Feuerwehr Mettmann – seit 1869 für Sie im Einsatz“.

Nathalie Villière und Etienne Lindner haben dazu Fotos aus verschiedenen Epochen der Mettmanner Feuerwehrgeschichte aus dem Feuerwehrarchiv gescannt und für die Ausstellung aufbereitet. Zusammen mit ergänzenden Exponaten möchte die Feuerwehr den Menschen in der Stadt die Arbeit der Feuerwehr näherbringen und sie zum Mitmachen animieren: „Sei es als aktives Mitglied in der Jugendfeuerwehr oder Freiwilligen Feuerwehr oder als Mitglied im Feuerwehr-Förderverein“, sagen Leiter Marco Zerweiss und Benedikt Lamerz, Vorsitzender des Feuerwehr-Fördervereins. Filialdirektor Thomas Döring freut sich über die Ausstellung in seiner Kundenhalle: „Die Feuerwehr leistet in unserer Stadt wertvolle und wichtige Arbeit. Wer sich so stark ehrenamtlich und oftmals unter Einsatz der eigenen Gesundheit für seine Mitmenschen einsetzt, hat unsere volle Unterstützung verdient.“