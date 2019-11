Bürgerbus : In Erkrath schon ein Erfolgsmodell

Wolfgang Peter ist einer von siebzehn Erkrather Fahrern. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Erkrath (hup) Während das Projekt in Mettmann noch in den Kinderschuhen steckt, ist das Unternehmen Bürgerbus in der Nachbarstadt Erkrath bereits ein Erfolgsmodell. So hatte der Bus, der seit neun Jahren im Stadtgebiet unterwegs ist, erst in diesem Jahr wieder einen Rekord erreicht: Mitte Oktober drehte er seine 25.000 Runde durch Erkrath.

