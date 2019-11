Erlös ist für den Ruheraum bestimmt : Mettmanner Sängerin organisiert Benefizkonzert für Pfleger

Mit ihrer Band Wataga sorgte Sabine Hausner jetzt für Musik im gut gefüllten Festsaal des Caritas-Altenstifts in Mettmann-Süd.

Der Beruf des Altenpflegers ist eine tägliche Herausforderung, die manch einen Mitarbeiter an seine psychischen und körperlichen Grenzen bringt. „Es ist ein erfüllender Beruf, man ist nah am Menschen. Doch manchmal stirbt jemand, zu dem man gerade eine Beziehung aufgebaut hat“, erzählt die Mettmanner Sängerin Sabine Hausner, die selbst schon in der Pflege tätig war, und mit ihrem Chor in den Räumen des Caritas Altenstifts in Mettmann-Süd proben kann.