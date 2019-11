Gesundheit : Arzt bietet neue Therapie bei Arthrose des großen Zehs an

John Göddertz zeigt ein Implantat und Fußmodell. Der Chirurg arbeitet in der 360 Grad Klinik in Ratingen. Foto: Blazy, Achim (abz)

John Göddertz leitet die Fuß- und Sprunggelenk-Chirurgie an der Fachklinik 360° in Ratingen. Es gibt regelmäßige Sprechstunden.

(RP) John Göddertz leitet die Fuß- und Sprunggelenk-Chirurgie an der Fachklinik 360° an der Rosenstraße in Ratingen. Er ist Experte für die Behandlung des gesamten Spektrums der Erkrankungen und Fehlstellungen von Fuß- und Sprunggelenk. Göddertz führt pro Jahr rund 400 Operationen am Fuß durch. Jetzt bietet der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und zertifizierte Fußchirurg eine innovative OP-Methode bei Arthrose der großen Zehe an.