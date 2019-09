Ausstellung in Kreissparkasse Mettmann-Metzkausen : Ausstellung in der Kreissparkasse: Amrey Weidelt zeigt ihre Welt

Mettmann Die Ausstellung ist noch bis Ende Oktober in der Filiale Metzkausen zu sehen.

(arue) „Aller guten Dinge sind drei“ mag sich Amrey Weidelt gedacht haben, als sie bei der Metzkausener Kreissparkassen-Filiale für eine erneute Ausstellung anfragte. Filialleiter Ralph Reimann sagte gerne zu: Unter dem Titel ‚abstrakt!‘ ist die farbige Welt der Amrey Weidelt noch bis Ende Oktober in der Filiale in der Stübbenhauser Straße zu bestaunen.

„Die Kunst hat mich mein ganzes Leben begleitet“, bekennt die gebürtige Düsseldorferin. Bereits als kleines Mädchen hat sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gemalt. Kein Wunder, dass daraus eine Leidenschaft wuchs, die in ihren späteren Beruf geführt hat: Nach dem Studium zur Werklehrerin am Düsseldorfer Seminar für werktätige Erziehung unterrichtete Amrey Weidelt dort bis zur Gründung der Familie. „Trotz Familie habe ich immer Freiräume und Zeit gefunden, mich künstlerisch zu betätigen. Kunst ist pure Entspannung und hat mir immer geholfen, auch stressigste Situationen zu meistern.“ Über 30 Jahre lehrte Weidelt kreatives Gestalten mit Keramik an der Mettmanner Volkshochschule. Zwei kunstgeschichtliche Studiengänge runden das Wissen und Können der Mettmannerin ab.

In ihrem heimischen Atelier probiert sich Amrey Weidelt in den verschiedensten Maltechniken. Zwölf Ergebnisse daraus, allesamt abstrakte Werke in Acryl, stellt die Künstlerin bis Ende Oktober in der Kreissparkasse in der Stübbenhauser Straße aus.