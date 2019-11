Basketball : ME-Sport ist auswärts noch ungeschlagen

TuS-Basketballer zeigen dem Oberliga-Rivalen TSG Solingen in der zweiten Halbzeit klar die Grenzen auf.

TSG Solingen – TuS Hilden 60:85 (40:35). Die Basketballer des TuS 96 hatten in der ersten Halbzeit der Oberliga-Partie weniger mit dem Gegner zu kämpfen als mit der Linie der Schiedsrichter. „Die haben zuvor eine Frauen-Partie geleitet und so weiter gepfiffen – jeder Kontakt war ein Foul“, berichtete Nadine Homann. Zumindest nach dem Seitenwechsel war die Hildener Trainer jedoch zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft.

Nach dem Seitenwechsel forcierte das Homann-Team das Tempo, übernahm mit elf Punkten in Folge zum 46:40 (23.) die Führung. Die Wende war das noch nicht, denn die Solinger konterten in den nächsten zwei Minuten zum 48:46 (24.). Das Geschehen wogte hin und her – Ende des dritten Viertels hatten die Hildener mit 57:53 die Nase vorne.

Der letzte Abschnitt ging mit 28:7 dann deutlich an die Gäste. Zwar verkürzte die TSG zunächst auf 55:57, danach aber setzten sich die Hildener auf 67:55 (34.) und 76:58 (36.) – am klaren Sieg gab es da nichts mehr zu rütteln. Dafür garantierten gegen die Solinger Zonendeckung vor allem die erfahrenen Hildener Spieler wie Makaty Mbaye und Omar Collington, die ihre Kollegen immer wieder gut in Szene setzten. Angesichts der klaren Führung bekam auch Leon Dimitrioski nach seiner Verletzungspause Einsatzzeit. „Das war attraktiver Team-Basketball. Die Mannschaft hat das umgesetzt, was wir im Training erarbeitet haben“, konstatierte Nadine Homann.