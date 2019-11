Gesundheit : Herztag informiert über Wiederbelebung

Im Ärztehaus am Marien Krankenhaus zeigen Kardiologen, was man im Notfall tun kann.

(RP) Der plötzliche Herztod ist die Folge eines akuten Herz-Kreislaufversagens. Jedes Jahr fallen dem plötzlichen Herztod in Deutschland rund 65.000 Menschen zum Opfer. Er ist die Folge einer bösartigen Herzrhythmusstörung (zumeist Kammerflimmern), die innerhalb weniger Sekunden zum Herzstillstand führt. Nur ein kleiner Prozentsatz überlebt den Herzstillstand durch eine erfolgreiche Reanimation. Warum so wenige?

„Viele medizinische Laien fühlen sich nicht sicher, in der Durchführung einer Wiederbelebung. Sie haben die Befürchtung etwas falsch zu machen. Deshalb handeln sie nicht oder zu spät. Es ist aber ganz entscheidend für die Überlebenswahrscheinlichkeit der Person mit Herzstillstand, dass frühzeitig mit einer Reanimation begonnen wird. Etwas tun ist immer besser als nichts zu tun.“, erklärt Dr. Markus Freistühler, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Sankt Marien Krankenhaus Ratingen.

Bei einem Herzstillstand sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit für den Patienten pro Minute um etwa zehn Prozent. Zehn Minuten hat man also Zeit, den Patienten vor dem Tod zu retten. Ein Rettungswagen braucht bis zum Notfallort etwa acht bis neun Minuten. Wenn man also mit Wiederbelebungsmaßnahmen wartet, bis der Rettungsdienst mit dem Notarzt da ist, dann bedeutet das für den Patienten nach wenigen Minuten den Tod oder ein Leben mit nicht selten schweren bleibenden Hirnschädigungen. Vor Ort befindliche Helfer (Angehörige, Freunde oder andere Personen) müssen daher unmittelbar nach Absetzen des Notrufs (112) mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen.

Dr. Karl-Friedrich Schmitz, niedergelassener Kardiologe in Ratingen und Sylvia Kaniewska, Kardiologin am Sankt Marien Krankenhaus, werden am Mittwoch, 20. November, ab 18 Uhr im Seminarzentrum im Ärztehaus an der Mülheimer Straße 37 über Ursachen, Diagnose- sowie Therapieverfahren informieren und erklären, was man selbst gegen das Risiko tun kann, beziehungsweise wie man im Notfall reagieren sollte.