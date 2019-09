An(ge)dacht : Klimaschutz - aus welchem Grund?

Mettmann Der Klimawandel ist seit Monaten ein Dauerthema. Besser gesagt: ein Streitthema. Man streitet, ob es Klimawandel, -krise oder -katastrophe heißen muss. Man streitet, ob es überhaupt eine Veränderung des Klimas gibt oder nicht.

Gegner des Klimaschutzes sagen, dass es schon immer einen Wandel des Klimas gab und wir dafür mit unserer Einflussnahme auf die Umwelt nicht verantwortlich seien. Es dreht sich also im Kern darum, ob wir durch unsere Lebensweise zum Klimawandel beitragen oder nicht. Allerdings geht es hierbei letzten Endes nur um uns Menschen und unsere Nachteile durch den Klimawandel. Und darin liegt ein Problem. Denn wenn man tatsächlich feststellt (oder davon überzeugt ist), dass wir Menschen nicht zum Klimawandel beitragen, dann klingt es fast wie eine Erlaubnis, weiter so ausbeuterisch mit der Erde umzugehen. Wenn der Klimawandel auch ohne menschliches Einwirken kommt, wieso sollte man dann etwas an unserem Verhalten ändern?