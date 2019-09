Mettmann : Stadt organisiert Fest zum Weltkindertag

Für Kinder gibt es jede Menge Aktionen. Foto: Kreisstadt Mettmann

Mettmann Am Samstag, 21. September, gibt es von 11 bis 16 Uhr viele Aktionen auf dem Königshofplatz.

(arue) Unter dem Motto „Wir Kinder haben Rechte“ gibt es in diesem Jahr am Weltkindertag Samstag, 21. September, von 11 bis 16 Uhr in Mettmann ein großes Kinderfest auf dem Königshofplatz. Mit dem Motto des Weltkindertages soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass auch 30 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention die Aufnahme der Kinderrechte in das deutsche Grundgesetz noch immer aussteht.

Würden die Kinderrechte in der Verfassung verankert, wären Staat und Eltern stärker dazu verpflichtet, sich am Kindeswohl zu orientieren. Der Staat wäre aufgefordert, für kindgerechte Lebensverhältnisse zu sorgen, Entwicklungs- und Bildungschancen stärker zu fördern, Kinderarmut intensiver zu bekämpfen und bei Vernachlässigungen schneller einzuschreiten.

Dasselbe gilt für die Stadt- und Raumplanung, sagt Sven Spierling-Meine von der städtischen Jugendförderung. Auch dort müssten die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen stärker berücksichtigt werden, sagt er.

Das Jugendamt Mettmann und alle am Weltkindertag Beteiligten übernehmen seit Jahren Lobbyarbeit, in dem Partizipationsprojekte umgesetzt, Plätze zum Spielen eingefordert sowie die Sicherung politischer Beteiligung als auch die öffentliche Parteinahme für und mit Kindern zur Durchsetzung ihrer Interessen im Vordergrund stehen. Spierling-Meine: „Mit der Einbettung der Kinderrechte in das Grundgesetz erhalten Kinder und Jugendliche den Stellenwert in unserer Gesellschaft, der ihnen zusteht.“

Der Weltkindertag 2019 wird, wie in den vergangenen 19 Jahren, von Vereinen und Verbänden des Stadtjugendrings und der Abteilung Jugendförderung des Jugendamtes organisiert. Unterstützt werden sie von weiteren Institutionen, die sich in der Kreisstadt um Kinder, Jugendliche und ihre Familien kümmern.

An rund 30 Ständen gibt es am Samstag von 11 bis 16 Uhr jede Menge Spiele und Aktionen für Kinder und Jugendliche, zwei Hüpfburgen, Clown Pepe, den Kinderrechte-Reisepass mit vielen Infos zu den Kinderrechten, Getränke, Kuchen und Snacks sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Schirmherrin der Veranstaltung ist Sylvia Nelskamp-El Mohammed, die Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes in Mettmann.

Das Weltspiegel-Kino lädt zudem Kinder und Familien sowohl am Weltkindertag, als auch am Freitag und Sonntag, 20. und 22. September, ein, zum Sonderpreis ausgewählte Filme zu gucken.

Zur Auswahl stehen „Angry Bird 2“, „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, „Benjamin Blümchen“, „Willkommen im Wunderland“ und die „Die drei !!!“.

