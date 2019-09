Handball : Unitas Haan baut zum Auftakt auf Torhüter Joest und den Teamgeist

Haan Richtig glücklich wirkt Kai Müller in diesen Tagen nicht – zumindest mit Blick auf das Oberliga-Team der DJK Unitas Haan. Denn nach einer bislang durchwachsenen Vorbereitung muss der Trainer jetzt auch noch personelle Ausfälle vermelden.

Angesichts der Vorzeichen richtet sich der Fokus in dieser Woche natürlich zunächst auf die eigene Mannschaft. Am Ziel ändert das aber nichts. „Wir versuchen, in Mönchengladbach zu gewinnen. Dabei müssen wir über andere Attribute gehen, die wir eh abrufen können: Also keine Experimente versuchen und in Angriff und Deckung taktisch sehr diszipliniert spielen“, erklärt Kai Müller. Für seine Mannschaft bedeutet das gleich zum Saisonstart einen mentalen Kraftakt. Zumal sie am Samstag (18 Uhr, Jahn-Halle, Volksgartenstraße) auf eine eingespielte Truppe trifft. Einziger Abgang im Borussia-Team ist Kreisläufer Antoine Baup, der zu Bayer Dormagen II wechselte. Neu im Kader sind Torwart Can Hermann (Bayer Uerdingen) und Guus Killars (TSV Kaldenkirchen).