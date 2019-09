Mettmann : Lkw-Fahrer versucht auf kuriose Art die untersagte Weiterfahrt zu umgehen

Mettmann Um mit seinem Lkw weiterfahren zu dürfen, wechselte der Fahrer in Rekordzeit das Rad – und zog einen beschädigtes Ersatzrad auf.

Auf dem Rückwegs eines mehrstündigen Verkehrseinsatzes fiel den Lkw-Spezialisten der Kreispolizeibehörde Mettmann mittags am Freitag, 13. September, ein Autotransporters der Marke Ford Transit auf, der mit ihnen in gleicher Richtung auf der A 3 unterwegs war. Die Beamten führten den Lkw auf den Autobahnrastplatz und kontrollierten ihn dort. Dabei stellten sie fest, dass die hintere rechte Felge des Fords eingerissen war – ein Mangel, der die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt. Um die ausgesprochene Untersagung der Weiterfahrt zu umgehen, wechselte der Fahrzeugführer und -halter, ein 50-Jähriger aus Bonn, flugs das betroffene Rad. Da auch das nunmehr aufgezogene Ersatzrad ebenfalls eine gerissene Felge hatte, deren offensichtliche Risse im Stahl zudem zu schweißen versucht wurde, untersagten die Beamten erneut die Weiterfahrt. Für eine eigenständige Weiterfahrt des Autotransporters musste der 50-jährige Bonner ein unbeschadetes Ersatzrad beschaffen. Dennoch erwartet den doppelt Verantwortlichen jetzt eine Anzeige nach Ordnungswidrigkeitsrecht, welche eine hohe Geldbuße und einen Eintrag in Flensburg zur Folge haben wird.