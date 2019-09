Mettmann : Wortakrobat bittet zum Poetry-Slam

Mettmann/Wülfrath Der Wülfrather Jan Schmidt organisiert am Samstag zum zweiten Mal den Dichter-Wettbewerb im Mettmanner Weltspiegel-Kino.

Zu verstehen, was genau eigentlich Poetry Slam ist, ist gar nicht so einfach. Es geht um die Präsentation von selbst verfassten Texten im Rahmen eines literarischen Dichterwettstreits. Es geht um Unterhaltungswert und Interaktion mit dem Publikum. Drei Aspekte, die genauso gut auf Comedy zutreffen könnten – wo also liegt der Unterschied? Einer, der sich auskennt, ist Jan Schmidt. Er ist in Wülfrath aufgewachsen, Student der Medienwissenschaften in Bochum, vor allem aber seit vielen Jahren selbst erfolgreich auf der Bühne. „Comedy ist zwanghaft humoristisch, beim Poetry Slam geht es mehr um Gefühl, um Stimmung, manchmal entsteht eine Atmosphäre, die Gänsehaut macht“, sagt er. Am Samstag organisiert er zum zweiten Mal einen „Poetry Slam“ im Mettmanner Weltspiegel-Kino.