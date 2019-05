Führung am 19. Mai : Haus Meer öffnet seine Pforten

Gelegenheit zu einer Führung durch den Landschaftsgarten gibt es am „Tag der offenen Gartenpforte“.

(RP) Am Sonntag, 19. Mai, von 12 bis 16 Uhr, öffnet der Weyhe Park bei Haus Meer erstmalig in diesem Jahr wieder seine Pforten. Nach dem Winterschlaf zeigt sich der Park durch eine vielfältige Parkpflege wieder in seiner vollen Pracht. Am 19. Mai zum „Tag der offenen Gartenpforte“ findet dort in der Zeit von 14 bis 16 Uhr auch die erste von nur fünf in diesem Jahr geplanten Parkführungen statt.