Unfall in Lank : Auto prallt gegen Baum – drei Leichtverletzte

Ein 31- Jähriger hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen einen Baum geprallt.

(RP) Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Montag in Lank wurden drei Menschen leicht verletzt. Am Kreisverkehr der Straßen Am Heidbergdamm/Kierster Straße hatte ein 31-Jähriger gegen 0.35 Uhr die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen einen Baum geprallt. Dabei verletzten sich alle drei Insassen im PKW. Die Polizei stellte den Ford Focus sicher, um die Unfallursache zu ermitteln. Auch 15 Helfer der Feuerwehr waren vor Ort, um die Rettungskräfte zu unterstützen.