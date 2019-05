Wilde Müllkippe zwischen Lank und Langst-Kierst : Unbekannte laden illegal Asbest ab

Auf einem Wirtschaftsweg zwischen Lank und Langst-Kierst haben Müllsünder sogenannte Asbestzementplatten hinterlassen. Das Material ist gefährlich und muss aufwendig entsorgt werden. Die Stadt sucht den Schuldigen.

Grundsätzlich seien illegale Müllkippen leider kein Einzelfall, sagt Dana Frey. „Aber aktuell haben wir in Meerbusch zum Glück kein massives Problem damit.“ Der Bauschutt-Haufen auf dem Wirtschaftsweg sei der erste Fall in diesem Jahr. Allerdings ein besonders dreister. „Das ist dumm und unverantwortlich“, sagt die Expertin. „So etwas wie Wellasbest sollte unbedingt eine Fachfirma abreißen. Und die hätte den Bauschutt nie illegal entsorgt. Da hat also jemand nicht nur die Umwelt verschmutzt sondern auch sich selbst gefährdet.“ Alte Asbestzementplatten müssen luftdicht verpackt, gesondert zur Deponie nach Neuss-Grefrath gebracht und dort kostenpflichtig entsorgt werden. Die Entsorgungsgebühr würde sich sogar im Rahmen halten, so Frey. „Ich schätze, für diese Menge wären 15 Euro fällig gewesen.“ Umso mehr ärgert sie sich, wenn Leute ihren Müll einfach in der Natur abladen. Am Ende seien es dann nämlich die „anständigen“ Bürger, die die Kosten dafür tragen müssen.