Neues aus dem Gelderner Krankenhaus : Pflegedirektor Christian Lanz ist wieder daheim

Christian Lanz ist neuer Pflegedirektor am Gelderner St.-Clemens-Hospital. Foto: St.-Clemens-Hospital

Geldern Nach vielen Stationen in der Fremde ist der Gelderner jetzt für die größte Berufsgruppe am St.-Clemens-Hospital zuständig. Unterstützt wird er von seinem Stellvertreter Thomas Denker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Pflegemanagement im St.-Clemens-Hospital hat sich neu aufgestellt. Zum 1. April wechselte Pflegedirektor Christian Lanz vom Evangelischen Krankenhaus Düsseldorf nach Geldern. Zuvor hatte bereits im Januar Thomas Denker seinen Dienst als stellvertretender Pflegedirektor angetreten. Für den Gelderner Christian Lanz ist es eine Herzensangelegenheit, Verantwortung im Krankenhaus seiner Heimatstadt zu übernehmen.

„Das St.-Clemens-Hospital ist ein gut aufgestelltes Haus mit einer starken Berufsgruppe in der Pflege. Ich freue mich darauf, die Entwicklung des Standorts in dieser herausfordernden Zeit mitgestalten zu dürfen.“ Für die anstehenden Aufgaben bringt der gestandene Fachmann stolze 40 Jahre Berufserfahrung mit. Als Krankenpfleger, Rettungssanitäter und Fachpflegekraft Notfall; als Diplom-Medizinpädagoge, Qualitätsmanager, Auditor und nicht zuletzt als Pflegedirektor. Seit 1989 arbeitet er ausschließlich in leitender Funktion – zuvor in Lauterbach, Siegen, Duisburg und Düsseldorf.

Lobende Worte findet der neue Chef für seinen Vorgänger Andreas Kohlschreiber, der zum 1. April als Referent Pflege zur Franziskus-Stiftung Münster gewechselt ist. „Ich habe bei meinem Dienstantritt sehr gute Bedingungen vorgefunden. Der Stellenplan ist nahezu erfüllt, der Grad der Fachweiterbildung überdurchschnittlich hoch. Die Kolleginnen und Kollegen zeigen ein hohes Maß an Verantwortung, Team-Orientierung und Identifikation mit ihrem Haus.“ Einen Status, den Lanz erhalten und weiter ausbauen möchte – zum Beispiel durch neue Maßnahmen in der Mitarbeitergewinnung und durch zusätzliche Ausbildungsangebote. So werden ab Herbst Studierende aus der Region, die in Krefeld und Düsseldorf Hebammenkunde studieren, ihre Praxiseinsätze in der Hebammenausbildung im St.-Clemens-Hospital absolvieren.

Unterstützt wird Christian Lanz von seinem Stellvertreter Thomas Denker, der die Nachfolge von Renate Winter (Ruhestand) angetreten hat. Auch der 33-Jährige ist bereits so etwas wie ein alter Hase in der Pflege. Der gelernte Gesundheits- und Krankenpfleger mit Bachelorabschluss als Pflegemanager arbeitet seit 2015 in leitender Funktion, zunächst an der Uniklinik Essen, später im Kempener Krankenhaus. Bei seinem Start in Geldern übernahm Thomas Denker gleich Verantwortung für ein großes Projekt: die Impfkampagne für alle Mitarbeitenden auf dem Gesundheitscampus St.-Clemens. An der Seite der Pflegedirektoren steht ein dreiköpfiges Team, das sich um die Organisation der Ausbildung kümmert. Die hauptamtlichen Praxisanleiter Ragna Forjahn, Janice Pötters-Janßen und Martin Raab koordinieren nicht nur die Einsatzpläne der Pflegeschüler und -praktikanten, sondern unterstützen die Stationen auch bei der praktischen Ausbildung und sind kompetente Ansprechpartner für den Nachwuchs.

„Wir freuen uns, dass wir die Pflegedirektion so hervorragend besetzen konnten. Es ist uns wichtig, dass gerade die größte Berufsgruppe in unserem Krankenhaus fachlich und menschlich sehr gut vertreten wird. Mit Herrn Lanz und Herrn Denker ist uns das in jeder Hinsicht gelungen“, freut sich Geschäftsführer Christoph Weß.

(RP)