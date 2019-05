Jahreshauptversammlung „Kleene Strömper“ : Strümper Bürger wollen im Streit um ihr Pfarrheim das Gespräch suchen

Im großen Raum der Freiwilligen Feuerwehr Strümp war jeder Platz besetzt. Erst das Aufstellen von zusätzlichen Bänken sorgte für ausreichend Sitzmöglichkeiten für die rund hundert Vereinsmitglieder und Bürger.

Sie alle waren der Einladung der Interessengemeinschaft der Strümper Bürger „Kleene Strömper“ gefolgt. Vorsitzender Wolfgang Möller leitete die Jahreshauptversammlung. Der Grund für diesen enormen Zulauf war im zehnten Tagesordnungspunkt zu finden. Es ging um das Pfarrheim St. Franziskus (wir berichteten). In Anwesenheit von Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage und Werner Damblon (CDU), Dirk Banse (SPD) und Wolfgang Müller (UWG) hielt Hermann-Josef Beyen als Unterstützer der Initiative St. Franziskus Strümp ein engagiertes Plädoyer für den Kampf um das Pfarrheim. Er erklärte, dass auch der per Brief verfasste erneute Anstoß bei kirchlichen Gremien mit einer „Abfuhr ersten Grades“ beantwortet worden sei.