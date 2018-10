TSV kassiert dritte Niederlage in Folge

Meerbuschs Oberliga-Fußballer kassieren beim 3:5 gegen Schwarz-Weiß Essen die dritte Niederlage in Folge. Nach zehn Minuten lag die Mannschaft schon mit 0:3 zurück. Erneut macht sich das Fehlen eines Knipsers bemerkbar.

Dem TSV Meerbusch fehlt ein Knipser. Das wurde trotz des guten Saisonstarts schon in den ersten Oberliga-Partien deutlich. Doch in den jüngsten Spielen wird beim Aufsteiger die fehlende Qualität im Abschluss immer offensichtlicher. Am Sonntag führte sie dazu, dass die Mannschaft auch gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen einen Dreier verschenkte. Mit 3:5 (1:3) verloren die Blau-Gelben das Heimspiel. Es war schon die dritte unnötige Niederlage in Folge. In allen Partien hatten die Meerbuscher die größere Zahl an Torchancen. Die Schützlinge von Trainer Toni Molina zeigten in dem Spiel Moral und spielerisches Potential, waren im Angriff aber erneut einfach zu harmlos, um den siebten Sieg feiern zu können.