Fußball: FCB feiert Pflichtsieg, SSV verliert in der Schlussphase

Meerbusch In der Bezirksliga feiert der FC Büderich einen Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten, der SSV verliert nach starker Leistung erst in der Schlussphase beim SV Schwafheim.

(faja) Die Erleichterung war Trainer Dirk Schneider deutlich anzumerken. Nach dem 2:0 (2:0)-Sieg seiner Mannschaft gegen Schlusslicht DJK Gnadental atmete der Trainer des FC Büderich noch einmal tief durch. „Das war gegen den Letzten zwar nicht weiter als ein Pflichtsieg, doch gerade das hat die Aufgabe für meine Jungs so schwer gemacht“, sagte der Coach. „Der Erfolgsdruck hat schwer auf ihnen gelastet. Umso froher bin ich, dass sie das so souverän gemeistert haben.“

Für die Gastgeber war es ein enorm wichtiger Erfolg. Durch das vierte Spiel ohne Niederlage verteidigten sie Platz acht und rangieren weiterhin mit nur fünf Punkten Rückstand hinter dem Spitzenreiter. „Wir sind aber nicht so vermessen nach oben zu blicken. Wir schauen nur nach unten. Und durch den Erfolg haben wir nun ein gutes Polster zu den Abstiegsplätzen“, so Schneider. Als Achter gehört der FCB weiterhin der oberen Tabellenhälfte an und hat schon einen Drei-Punkte-Vortsprung zum Neunten.

Früh führten die Bezirksliga-Kicker nach zwei sehenswerten Kombinationen mit 2:0. Yannick Platte markierte in der zweiten und 26. Minute die beiden Treffer, die der Truppe viel Sicherheit gaben. In Folge verwalteten die Gastgeber souverän den Vorsprung, gestatteten den Gnadentalern bis zur Pause keine einzige Torchance. Bester Mann auf dem Platz war dabei FCB-Innenverteidiger Max Bauermeister, an dem an diesem Tag kein Vorbeikommen war.