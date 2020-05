Unterhaltung in Lank : Straßenkonzert mit Blasinstrumenten

Unterhaltung in Lank

Lank-Latum Peter Koch und seine Söhne Lars, Felix und Nils musizieren seit Anfang April für ihre Nachbarn in Lank. Der Kapellmeister wählt die Stücke aus ganz verschiedenen Genres aus. Oft passen sie zu Festen und Stimmungen, die die Menschen bewegen.

Seit dem 1. April versammeln sich jeden Abend Nachbarn und Freunde vor dem Haus des Trompeters Peter Koch in Lank. Der Leiter des Blasorchesters der städtischen Musikschule und der Böhler Werkskapelle lädt mit seinen Söhnen Lars, Felix und Nils täglich zu einem Straßenkonzert, um den Menschen eine Freude zu machen. „Selbst bei Regen haben wir gespielt“, sagt Koch schmunzelnd.

Es begann mit „Strangers in the night“ und „El Cumbanchero“ und ging dann in der Osterzeit zu geistlichen Liedern wie „Großer Gott, wir loben dich“, „Oh Haupt voll Blut und Wunden“ und „Amazing Grace“ über. Volkslieder wie „Am Brunnen vor dem Tore“ und Popsongs wie „Yellow Submarine“ folgten. Dabei muss Peter Koch die Stücke zunächst für ein Bläserensemble umschreiben. „Viele Stücke gibt es gar nicht für Bläser“, berichtet er. Und wenn doch, dann nicht für nur ein, zwei oder drei Musiker. Je nach der Größe der Truppe, muss Koch anpassen. Denn nicht jeden Tag sind alle dabei.