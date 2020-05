Freizeit : Broschüre zeigt die zehn schönsten Fahrradrouten durch Meerbusch

Meerbusch Radelnd Meerbusch entdecken: Die neue kostenlose Fahrradbroschüre der Stadt Meerbusch präsentiert die zehn schönsten Routen fürs Fahrrad. Meerbusch bietet rund 70 Kilometer Radwege, fast 150 Kilometer Wirtschaftswege und elf Kilometer Rheinufer.

(RP) Ab aufs Fahrrad – aber bitte mit Abstand. Radelnd Meerbusch entdecken ist auch in Zeiten von Corona möglich: Allerdings nur zu zweit oder im Familienverbund. Zu „erfahren“ gibt es einiges. Die zehn schönsten Routen quer durch die Stadt gibt es jetzt in der neuen Fahrradbroschüre „Fahr’ mit durch Meerbusch“ die die Stabsstelle für Umwelt- und Klimaschutz, das Stadtmarketing und das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Meerbusch nun herausgegeben hat.

Auch für Familien gibt es ausgesuchte Strecken, die kindgerecht in mehreren Abschnitten gefahren, verlängert oder abgekürzt werden können. Die Ziele am Wegesrand sind für Kinder ansprechend, interessant und lehrreich. Auf ausgewählten Spielplätzen kann unterwegs getobt und eine Rast eingelegt werden.

Wo es die neue Broschüre gibt: „Die Fahrradbroschüren sind erhältlich im Bürgerhaus in Lank an der Wittenberger Straße. Außerdem haben wir den Meerbuscher Fahrradhandel mit den Broschüren versorgt“, sagt Denise Pottbäcker, Nahmobilitätsbeauftragte der Stadt Meerbusch. „Sie liegt in Büderich bei „Fahrrad Mous“ und „Kettenantrieb“, in Osterath bei „Kulle’s Fahrradwerkstatt“ und „Fahrrad Ecke“, sowie in Lank-Latum bei „Radkontor“ und „Radsport Grube“ aus. Zudem ist die Broschüre bei „Rheincamping Meerbusch“ in Langst-Kierst erhältlich.