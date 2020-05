Unternehmen : Untertitel für Hollywood aus Büderich

Büderich In seinem Büdericher Studio untertitelt Klaus Gengnagel internationale Filme. Neben der zeitlichen Präzision kommt es dabei auf die Feinheiten der jeweiligen Sprache an. Zu seinen Referenzen zählt der oscarprämierte Streifen „La La Land“.

In vielen Ländern ist es gebräuchlicher als bei uns, einen Film in der Originalversion mit Untertiteln zu sehen. Aber auch hierzulande wächst das Vergnügen, für ein unmittelbares Kino-Erlebnis den echten Stimmen der Schauspieler zu lauschen. Insbesondere, wenn es Hollywood-Stars sind. Wer in der fremden Sprache nicht so versiert ist, verfolgt die Handlung mit Hilfe der eingeblendeten Untertitel. Doch hat man sich je Gedanken darüber gemacht, wie sie zustande kommen? Umso mehr mag es erstaunen, dass der Schreibtisch von Klaus Gengnagel in Büderich eine wichtige Schaltstelle für dieses kunstfertige Handwerk ist. Seine Firma „kgf meerbusch“, ein Ein-Mann-Betrieb mit besten Referenzen, hat sich durch internationale Produktionen einen guten Namen in der Branche verschafft.