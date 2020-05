Monheim : Zum Auftakt gibt es Kasalla

Die Kölner Kultband Kasalla eröffnet die Bürgerwiese als neuen Kulturort. Dort ist Platz für 150 Autos. Foto: RP/Kasalla

Die Kulturwerke starten gemeinsam mit der Stadt drei kulturelle Drive-In-Angebote - vom Autokino bis hin zum klassischen Konzert. So werden der Parkplatz am Rheinstadion, die Baumberger Bürgerwiese und der Innenhof der künftigen Kulturraffinerie K714 gerade in Spielorte verwandelt.

Von Petra Czyperek

Die Kulturwerke starten gemeinsam mit der Stadt drei kulturelle Drive-In-Angebote - vom Autokino bis hin zum klassischen Konzert. So werden der Parkplatz am Rheinstadion, die Baumberger Bürgerwiese und der Innenhof der künftigen Kulturraffinerie K714 gerade in Spielorte verwandelt. Überdachte Bühnen mit Videoleinwänden machen Kulturgenuss im Auto möglich. Man wolle den Menschen trotz Corona ab sofort wieder hochwertige kulturelle Teilhabe in ganz unterschiedlichen Sparten anbieten, sagt Martin Witkowski, Intendant und Geschäftsführer der Kulturwerke. Während der Rheinstadion-Parkplatz an der Kapellenstraße voraussichtlich ab Freitag, 8. Mai, als Autokino genutzt werden kann, sollen auf der Baumberger Bürgerwiese auch Bands auftreten. Die Eröffnung ist am Donnerstag, 7. Mai, ab 19.30 Uhr – mit Kasalla. Die Zufahrt auf das Gelände ist bereits ab 18.30 Uhr möglich. Der Innenhof der Kulturraffinerie K714 wird ab Freitag, 8. Mai, bis zu 60 Autos Platz bieten. Dort sind Jazz-, Rock- und Popkonzerte sowie klassische Konzerte und Theatervorstellungen möglich.

Comedian Maxi Gstettenbauer eröffnet das Programm an der Kulturraffinerie am Freitag, 8. Mai, um 20.30 Uhr. Am Samstag, 9. Mai, 20 Uhr, tritt die Jazz-Pianistin Julia Hülsmann auf. Am Sonntag, 11 Uhr, wird der Bratschist Nils Mönkemeyer gemeinsam mit Pianist William Youn Stücke von Schubert und Brahms interpretieren.