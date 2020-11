Kreativ in der Corona-Krise : Der Fahrradkurier aus Meerbusch

Kreativ in der Corona-Krise

Meerbusch Auch im zweiten Lockdown beliefert Sascha Plewka von Angel Bikes seine Kunden mit dem Fahrrad. Mittlerweile hat der Strümper sein Liefergebiet vergrößert und fährt bis nach Kaarst, Willich und Oberkassel.

7500 Kilometer ist Sascha Plewka seit April mit seinem Fahrrad gefahren, hat dabei zehn Tonnen Ware bewegt und 850 Kilogramm CO 2 eingespart. Für den Strümper, der seit gut einem halben Jahr Ware an seine Meerbuscher Kunden ausliefert, läuft es ziemlich gut. Seit dem 1. Juni ist Angel Bikes als Gewerbe angemeldet, Plewka ist jetzt durchgehend unterwegs, das Ausliefern ist zu seinem Vollzeit-Job geworden.

Serie Hofläden in Meerbusch

Serie Hofläden in Meerbusch : Rosenkohl, Wirsing, Sellerie und dazu ein Blumenstrauß

Lebensmittelausgabe in Lank-Latum

Lebensmittelausgabe in Lank-Latum : Meerbusch hat eine dritte Tafel

Erstes „Ghost Bike“ erinnert an getöteten Radfahrer

Mahnmal in Lank

Mahnmal in Lank : Erstes „Ghost Bike“ erinnert an getöteten Radfahrer

Auch wenn das Geschäft Mitte Mai ein wenig abgeflaut sei - in den Monaten habe er gemerkt, dass viele nicht auf das „Highlight einkaufen“ verzichten mögen - hatte sich doch schnell ein Stammkundenkreis etabliert. Der besteht vorwiegend aus älteren Menschen, aber auch junge Familien sind dabei, in denen Mutter und Vater durch den Job stark eingespannt sind. Viele hätten keine Zeit, vor dem Supermarkt anzustehen, um einkaufen zu gehen. Zufällig hat er auch eine weitere Kundengruppe erschlossen: Viele ältere Menschen können seine Leistung über die Pflegekasse abrechnen lassen und nehmen das Angebot dankend an.