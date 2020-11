Mahnmal in Lank : Erstes „Ghost Bike“ erinnert an getöteten Radfahrer

Das erste Meerbuscher Ghost Bike steht in Lank im Bereich Hauptstraße/Schulstraße. Es soll Mahnmal und Gedenkstätte sein. Foto: Guido de Nardo

Lank-Latum Mitte September wurde in Lank ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt. Nun erinnert ein weiß gestrichenes Fahrrad am Unglücksort an den Toten. Es ist das erste „Geisterrad“, das in Meerbusch aufgestellt wurde.

In Lank ist nun im Bereich Schulstraße/Hauptstraße ein weißes „Ghost Bike“ aufgestellt worden. Es soll an den am 16. September an dieser Stelle tödlich verunglückten Radfahrer erinnern. Er war von einem 82-jährigen Autofahrer übersehen worden, der den dortigen Parkplatz verlassen hatte.

„Wegen der Corona-Pandemie haben wir auf eine offizielle Einweihung des Ghost Bikes am Unglücksort verzichtet,“ sagt der Zwillingsbruder des Getöteten, Guido de Nardo. Er hatte sich dafür stark gemacht, ein Zeichen zu setzen. Bei der Stadtverwaltung Meerbusch war sein Anliegen auf offene Ohren gestoßen. Der örtliche ADFC unterstützte seine Initiative und hofft, dass das Mahnmal die Verkehrsteilnehmer sensibilisiert und gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr fördert, damit Unfälle künftig verhindert werden.