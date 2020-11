Meerbusch : Wie Meerbuscher die Lage meistern

Meerbusch Der Besuch von Veranstaltungen und das Treffen von Freunden macht normalerweise unseren Alltag lebendig. Das entfällt derzeit zum großen Teil. Was Meerbuscher stattdessen tun, um bei Laune zu bleiben, haben sie uns erzählt.

Die neue Corona-Schutzverordnung ruft unterschiedliche Reaktionen hervor. Die Schließung der gastronomischen Betriebe, die Begrenzung der Freizeitveranstaltungen und Einschränkung persönlicher Kontakte stößt auch auf unterschiedliches Handeln. Vereint dagegen müssen alle die kürzer werdenden Tage in einer feuchtkühl-herbstlichen Witterung hinter sich bringen und gegen den „Corona-Blues“ ankämpfen. Dass war beim Lockdown im Frühjahr anders. Der Aufenthalt im Freien hat über vieles hinweggetröstet. Und auch heute gibt es Betroffene, die sich aus dem Aufenthalt in der Natur Kraft und Zuversicht holen oder die Lücken für abgesagte kulturelle Veranstaltungen auf kreative Weise fülle. Eine Umfrage unserer Redaktion macht den unterschiedlichen Umgang mit dieser Not-Situation deutlich:

Für Sabine Pahlke , Optikerin und Leiterin der Frauenhilfe der Evangelischen Gemeinde in Büderich, konzentiert sich auf das Positive: Zum Beispiel über die Nachricht von der Online-Übertragung auf einem Social Media-Kanal des Konzertes der Kantorin Ekaterina Porizko im Küsterhaus – „eine große Freude“: „Das ist Kultur ganz nahe.“ Und dass die Damenrunde, die sich sonst zum Kartenspiel trifft, stattdessen Nachtwanderungen unternimmt, gefällt Sabine Pahlke auch sehr gut: „Wir haben immer ein Fläschchen Eierlikör dabei.“ Das Ehepaar Pahlke genießt die Gespräche am Abend: „Viele der Termine meines Mannes fallen weg und wir haben mehr Zeit.“ Es wird auch mehr gebetet, „das gibt Kraft.“ Sabine Pahlke findet, die neuen Vorgaben machen Mut: „Es gibt ein Morgen. Wir müssen positiv denken.“

Heike Gabernig, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Lank, möchte ebenfalls das Gefühl vermitteln, gemeinsam unterwegs zu sein. Sie nutzt die zwangsweise freie Zeit für Gespräche in der Familie und setzt auf die Gottesdienste: „Ich bin sehr froh, den Menschen beim Verkünden der Botschaft in die Augen sehen zu können. Ich glaube an das, was ich verkünde, stehe dahinter.“ Die Botschaft gibt sie auch in einer WhatsApp-Gruppe weiter: „Das findet sehr viel Zustimmung.“ Auf eines achtet sie genau: „In meiner Predigt darf nie das Wort ‚Corona‘ vorkommen.“