Serie Sicherheit und Kriminalität : Mehr Schutz für Theodor-Fliedner-Schüler

Lank-Latum Die Polizei hat Drittklässler der Lanker Grundschule mit reflektierenden Tornisterhüllen ausgestattet. Schulleiterin Anja Drenkelfort fordert vergeblich Tempo 30 auf der Kaiserswerther Straße.

Maxi fährt täglich mit dem Bus aus Langst-Kierst zu ihrer Schule in Lank. Dort geht die Achtjährige in die dritte Klasse der Theodor-Fliedner-Schule. „Morgens im Dunkeln ist das doof, weil die Laternen auf dem Weg zur Haltestelle manchmal nicht an sind.“ Deshalb freut sich das Mädchen über den leuchtenden Tornister-Überzieher, den die Polizei nun an die Schüler der 3a verteilt hat.

Dem Polizisten liegt die Sicherheit der Kinder am Herzen. Bereits in Kitas veranstaltet er Gehwegtrainings, in den vierten Klassen macht er die Radfahrausbildung, und in den weiterführenden Schulen bietet er die sogenannten Crash-Kurse an. Nun hofft er, dass nach und nach so viele Meerbuscher Kinder wie möglich mit Leuchtmaterial ausgestattet werden können. Kamphausen: „Immerhin haben wir allein in Lank-Latum an den beiden Grundschulen etwa 240 Erst- und Zweitklässler.“