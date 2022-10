Neueröffnung : Sportplatz von und für Bösinghovener

Philipp Grüneberg, Frank Poschmann, Gisela Kempkes, Esther Feldt, Anna Hardenberg und Michael Betsch (von links) bei der Eröffnung. Foto: RP/Angelika Kirchholtes

Meerbusch Der Bewegungspark Bösinghoven wurde eröffnet. Sponsoren aus dem Ort haben zusätzlich zur Stadt Geld bereitgestellt, um hier nicht nur ein Fitnessangebot, sondern einen Ort der Begegnung entstehen zu lassen.

Von Angelika Kirchholtes

Der sechste Bewegungspark in Meerbusch wurde jetzt in Bösinghoven mit einem kleinen Bürgerfest eröffnet. „Das ist ein Projekt für und von Bösinghovenern“, unterstrich der Schatzmeister des Bürgervereins, Frank Poschmann. Denn im Gegensatz zu den Einrichtungen in den anderen Ortsteilen hat der Bürgerverein erheblich zur Realisierung der Sportstätte beigetragen.

22.000 Euro waren von der Stadt für den Bewegungspark zugesagt worden. Doch der Bürgerverein wollte mehr: nicht nur einen Platz, um sich fit zu halten, sondern auch ein Areal, wo sich die Bürger treffen und Kontakt aufbauen können. Er versprach, über Spender weitere Finanzmittel sammeln zu wollen. „Das hat am Ende geklappt“, so der Vorsitzende des Bürgervereins, Philipp Grüneberg. Über eine Crowdfunding Plattform konnten 15.000 Euro eingeworben werden, unter anderem vom TSV Meerbusch, Gewerbebetrieben und einer Stiftung, die anonym bleiben will. Handwerker Jochen Dornbusch aus Ossum legte selbst Hand an.

Diese Mittel konnten verwendet werden, um neben dem Multifunktionstrainer einen frei schwingenden Beintrainer, ein Rudergerät und einen Klimmzugtrainer zu installieren. Eigentlich nur für Sportler ab 14 Jahren gedacht, turnten und kletterten am Eröffnungstag Kinder schon darauf herum. „In Begleitung von Erwachsenen können wir das tolerieren“, sagte Michael Betsch, Bereichsleiter Grünflächen, der von städtischer Seite zusammen mit seiner Stellvertreterin Anna Hardenberg für das Projekt zuständig ist. „Wir waren schon ein paar Mal hier und finden das Gelände toll“, erzählte Bianca Scharnweber, deren Tochter Pia in Windeseile auf den Multifunktionstrainer kletterte. Eine weitere Bürgerin berichtete, dass das Gelände, das neben dem Bösinghovener Sportplatz an der Straße An der Holzung liegt, bereits gut angenommen werde: „Morgens, mittags und abends habe ich hier Sportler beim Training gesehen.“ Damit auch diejenigen, die sich nicht so gut mit Fitnessgeräten auskennen, eine Vorstellung vom möglichen Trainingsprogramm bekommen können, zeigte TSV-Übungsleiterin Esther Feldt bei einem Rundgang, wie man die Geräte nutzt. Die Anleitungen werden zudem auf einer Schautafel gezeigt. Dass Alter keine Rolle spielt, bewies Gisela Kempkes. Die ältere Dame folgte den Ausführungen der Sportlerin. Ab März will der TSV Outdoor-Training auf dem Gelände des Bewegungsparks anbieten.