Wettbewerb Meerkunst 2022 : Ein Auge für den Frieden

Ute Piegeler, Leiterin des Fachbereichs Kultur, und Künstlerin Michaela Kura hängen das Siegerplakat an der Haltestelle Büderich Kirche auf. Foto: RP/Dominik Schneider

Meerbusch Die Siegerplakate des Wettbewerbs Meerkunst von Michaela Kura sind nun an Haltestellen im Stadtgebiet zu sehen. Im Winter wird zudem eine Skulptur enthüllt.

Das Auge, welches die Meerbuscher Künstlerin Michaela Kura für den diesjährigen Wettbewerb Meerkunst eingereicht hat, blickt die Bürger von rund der Hälfte der Citylight-Plakatwände an. Als Siegermotiv des dritten Wettbewerbs soll es dazu beitragen, in Meerbusch Kunst im öffentlichen Raum erlebbar zu machen.

Nach und nach wurden die Plakate in den vergangenen Tagen aufgehängt, das letzte an der Haltestelle „Büderich Kirche“ installierte die Künstlerin persönlich gemeinsam mit Ute Piegeler, Fachbereichsleiterin Kultur bei der Stadtverwaltung. Diese hatte gemeinsam mit ihrem Team das diesjährige Motto festgelegt: „In Vielfalt vereint“. „Wir standen bei dieser Entscheidung im Frühjahr unmittelbar unter den Eindrücken des Kriegsausbruchs in der Ukraine. Wir wollten ein Zeichen dagegen setzen, dass es wieder Ost und West in Europa gibt, dass die Menschen wieder in die alten Lager zurückfallen“, so Piegeler.

Mit den Kunstwerken zu diesem Motto sollte an die viele Nationen, Kulturen und Religionen erinnert werden, die in Meerbusch in Frieden, Wertschätzung und Respekt leben.

Vor diesem Hintergrund hat die Meerbuscher Künstlerin Michaela Kura ihr Auge entwickelt. Es stellt eine Kombination aus Aquarellmalerei und Kollage dar: Bei genauem Hinsehen stellt der Betrachter fest, dass Iris und Pupille aus Porträts bestehen. „Ich habe die Köpfe aus verschiedenen Zeitungen ausgeschnitten, es sind Sportler, Schauspieler, Politiker, Personen des öffentlichen Lebens“, beschreibt Kura ihr Werk. Die Köpfe schauen in verschiedene Richtungen, um die vielen Perspektiven der Gesellschaft zu veranschaulichen. „Trotzdem bilden sie zusammen ein Ganzes“, erklärt die Künstlerin. Sie lobt den Gedanken der Stadt, Kunst niederschwellig im öffentlichen Raum sichtbar zu machen. Rund ein Jahr lang sollen die gut 40 Plakate hängen bleiben.

Neben der Malerei ist auch die Bildhauerei eine Sparte des Wettbewerbs Meerkunst. Der hier ausgezeichnete Entwurf der Künstler Svenja Neuendorf und Roland Giersch befindet sich derzeit noch in der Produktion, er soll im Winter – entweder im Dezember oder im Januar – fertig sein und am Wienenweg aufgestellt werden. Dort ersetzt er dann den Gewinner des letzten Jahres – den Dreidel, mit dem Michaela Kura auf das jüdische Leben in der Stadt hingewiesen hat.