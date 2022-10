Kultur in Meerbusch : Gospelchor gibt Konzert zu Gunsten der Hospizbewegung

Kultur in Meerbusch

Die neue Chorleiterin Laura Totzke hat frischen Wind in die Chorarbeit von „Spirit of Joy“ gebracht. Foto: RP/Angelika Kirchholtes

Meerbusch Unter neuer Leitung gibt der Chor „Spirit of Joy“ am 6. November ein Konzert. Der Eintritt ist frei, vor Ort werden Spenden zu Gunsten der Meerbuscher Hospizbewegung gesammelt.

(dsch) Nach langer Corona-Pause und unter neuer Leitung hat der Gospelchor „Spirit of Joy“ seine Proben wieder aufgenommen und steckt derzeit in den letzten Vorbereitungen für das erste Konzert seit Jahren, das für Sonntag, den 6. November geplant ist.

Um 17 Uhr werden die Mitglieder des Chores in der Christuskirche in Büderich singen. Es handelt sich um ein Benefizkonzert, bei dem Spenden für die Arbeit der Hospizbewegung Meerbusch gesammelt werden. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, sterbende Menschen sowie deren Angehörige und Hinterbliebene in der schweren Zeit zu begleiten.