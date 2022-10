Mobilität in Mettmann : Bürgerverein Metzkausen spricht über neuen Bürgerbus

Mettmann Noch gibt es keine Haltestelle für den neuen Bürgerbus in Metzkausen. Zu einem Informationsstopp lädt der Bürgerverein Metzkausen aber schon mal ein. Am Stammtisch steht der Bürgerbusverein Rede und Antwort.

Das Warten hat ein Ende: Der Bürgerbus nimmt in Mettmann Anfang 2023 den Betrieb auf. Bodo Nowodworski und Klaus Bartel vom Bürgerbusverein erzählen beim Bürgerstammtisch des Bürgervereins Metzkausen am Dienstag, 8. November, von der wechselvollen Geschichte, den unerwarteten Herausforderungen und den Plänen für die Zukunft.

Der Bürgerbusverein Mettmann wurde am 29. Oktober 2019 mit dem Ziel gegründet, im Laufe des Jahres 2020 ein ergänzendes Busangebot in kleinere Straßen zu bringen. Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben den ursprünglichen Zeitplan durcheinandergewirbelt. Doch jetzt geht es bald los! Bodo Nowodworski und Klaus Bartel berichten beim 209. Bürgerstammtisch am Dienstag, 8. November, um 19.30 Uhr im Ratskeller über den steinigen Weg von der ersten Idee bis zur ersten Fahrt.