Jahresausstellung des Vereins Meerbuscher Künstler : Querschnitt durch die Kunstwelt

Auch Erika Danes, Vorsitzende des Vereins Meerbuscher Künstler, wird ihre Werke aus den vergangenen Monaten in der Jahresausstellung präsentieren, die am Samstag eröffnet wird. Foto: RP/Danes

Meerbusch Bei der Jahresausstellung des Vereins Meerbuscher Künstler zeigen elf Mitglieder und drei Gäste ihre Arbeiten in der Teloy-Mühle. Die Werke beschäftigen sich auch mit aktuellen Themen wie Frieden, Krieg und den Schutz der Umwelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Götz

Eine Jahresausstellung bedeutet für alle Kunstschaffenden einen Höhepunkt in ihrer Arbeit. Aus diesem Anlass kann gezeigt werden, was in den vergangenen Monaten in den Ateliers und Werkstätten entstanden ist und welche Themen eine Rolle spielen – in der Kunst und im Leben. Dass die Mitglieder des Vereins Meerbuscher Künstler ihre Arbeiten wieder in der Teloy-Mühle präsentieren können, freut sie sehr.

Und so wird am Sonntag dort traditionell die Jahresausstellung eröffnet. Da sie aus organisatorischen Gründen seitens der Stadt nur über einen Zeitraum von einer Woche zu sehen ist, gibt es ab 3. Dezember eine weitere Präsentation des Vereins, die den Titel „Look & Feel“ tragen wird. In der aktuellen Ausstellung aber preist die Vereinsvorsitzende Erika Danes die Freiheit des Reisens an und erinnert auch an die Bedeutung der Kunstfreiheit, nimmt sich des Anschlags auf den Verlag „Charlie Hebdo“ in Paris an.

Info Der Verein Meerbuscher Künstler Verein Mit mehr als 20 kunstschaffenden Mitgliedern sieht sich der Verein als Lobby der Künstler in Meerbusch. Vor allem junge Künstler sollen gefördert werden. Zudem pflegen die Mitglieder einen regen Austausch und inspirieren sich so gegenseitig. Info Alle Infos zur Vereinsarbeit sowie Kontakt gibt es im Internet unter www.meerbuscher-kuenstler.de.

Der Frieden spielt in den aktuellen Arbeiten von Ilse Petry-Ambrosius eine Rolle. Sie zeigt unter anderem Malerei mit Titeln wie „Zusammenhalt“, „Friedensengel“ oder „Bedrohte Menschen – bedrohte Erde.“ Editha Hackspiel ist mit ihren Farbradierungen als Ansichten aus Düsseldorf und Meerbusch dabei und auch von Winfried Jansen – beide zählen zu den Gründungsmitgliedern des Künstlervereins – sind Arbeiten zu sehen.

Per Mischtechnik auf Leinwand oder Papier demonstriert Nicole von Schack-Lutz, wie sie unterschiedliche Materialien nutzt. Beispielhaft dafür sind unter anderem ihre Arbeiten wie „Weites Land“, „Regen in den Highlands“ oder „Bergglühen.“

Uta Maaß-Schröder zeigt ihren Lieblingsplatz, den Paradiesgarten und den Schlosspark samt Teich – anschaulich aquarelliert. Mit Assemblagen (dreidimensionale Werke) und Malerei verweist Sigrid van Sierenberg auf ihr vielseitiges Kunstschaffen, während Ernst Jürgen Kratz Objekte bevorzugt, die eine perspektivische Gestaltung ermöglichen. Bei seinen Aquarellen aber sind auch atypische Malweisen zu erkennen. Einem Thema, das viele Betrachter interessieren wird, nimmt sich Dieter D. Golibrzuch an. Er stellt fest, „wir trinken gern Kaffee“ und fragt sich, wie dieser zu uns kommt. Ein mit Acryl bemalter Kaffeesack gibt Auskunft.

Der Fotograf Markus Hoffmann erklärt: „In meiner fotografischen Hauptarbeit habe ich einen Papierpilz in eine freigegebene NASA-Aufnahme der Mondoberfläche eingearbeitet und spiele bewusst mit der Frage, ob es sich um einen natürlichen Pilz oder um einen atomaren Pilz handelt. Damit visualisiere ich, wie nahe Frieden und Bedrohung beieinander liegen.“ Um Schäden in und an der Natur geht im Werk von Ilana Bauer. Mit Fotografien zum Thema „Borkenkäfer in Windhagen“ macht sie auf Schäden am heimischen Wald aufmerksam. Außerdem sind aktuelle Arbeiten der drei Gastkünstler Michaela Kura, Helda Kutish und Jan Masa zu sehen.