Radfahrverein Lank : Seit 125 Jahren im Sattel

Im Jahr 1957 nahmen Mitglieder des Radfahrvereins Lank kostümiert an einem Festzug teil. Mit der Mode, den Bärten und vor allem den ikonischen Fahrrädern erinnerten sie schon damals an die immerhin 60 Jahre zurückliegenden Wurzeln des Vereins und des Radfahrens als Sport und Hobby. Foto: RV Lank Foto: RP/RV Lank

Meerbusch Der Radfahrverein Lank wurde 1897 gegründet und feierte in diesem Jahr sein Jubiläum. Schon immer war das Fahrrad ein wichtiges Verkehrsmittel in Lank, früher fanden hier regelmäßig hochkarätige Rennen statt.

Als im Jahr 1817 Karl von Drais seine Laufmaschine vorstellte, konnte niemand ahnen, dass damit der Siegeszug des Fahrrads seinen Anfang nahm. Allerdings dauerte es noch rund 170 Jahre, bis 1890 Thomas Humber ein gebrauchstüchtiges Fahrrad entwickelt hatte. Aber schon sieben Jahre später wurde in Lank-Latum von 14 Männern mit Frack, Zylinder und Schnäuzer der erste Meerbuscher Radfahrverein gegründet, wie historische Fotos beweisen.

Nun feierte der Radfahrverein 1897 Meerbusch-Lank (RV Lank) somit sein 125-jähriges Bestehen mit seinem Mitgliedern und Ehrengästen. Damit sei dieser Verein der älteste Sportverein Meerbuschs, sagte der stellvertretende Bürgermeister Michael Billen in seiner Gratulationsrede. Um zu verdeutlichen, wie lange die Gründung her sei, nannte Billen als Stichworte die Erfindung der Cornflakes und des Dieselmotors in jenem Jahr. Der Verein habe zwei Weltkriege überlebt, unterstrich Ina Hamm, derzeitige Vereinsvorsitzende. Dass er heute noch so lebendig sei, habe er besonders den vielen Ehrenamtlichen zu verdanken, die sich im Radsport engagieren. „Der RV Lank ist fast doppelt so alt wie der Verband in NRW“, lobte Thomas Peveling, Präsident des Radsportverbandes NRW. Das will schon etwas heißen und zeigt, wie populär der Radsport speziell in Lank-Latum immer war. In seinem historischen Referat erinnerte der städtische Archivar Michael Regenbrecht an Namen wie die Gebrüder Toups und Ehrenfried Rudolph, die Lank-Latum weit über seine Grenzen hinaus bekannt machten.

„Ende des 19.Jahrhunderts kam es durch die Massenproduktion zum ersten Aufschwung des Fahrrads“, berichtete er. Dieses habe eine magische Anziehungskraft ausgeübt, auch wenn weder die Geschwindigkeit noch die Straßenverhältnisse weite Strecke zuließen. „Das war damals kein ungefährliches Sonntagsvergnügen, da die Wege marode waren und sich Tiere auf der Straße tummelten. So wurde auch schon mal Geflügel überfahren“, erzählte Regenbrecht launig. Jeder Radfahrer musste eine Radfahrkarte mit seinen Personalien mitführen, die vom Amt ausgestellt wurde. Die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurden zum ersten Höhepunkt in der Vereinsgeschichte des RV Lank. Die vier Toups-Brüder Theo, Hans, Heinrich und Franz sorgten mit etlichen Siegen bei den damals so beliebten Straßenrennen quer durch Deutschland für Furore. 1928 kamen sie sogar beim Radrennen Lank - Rheinberg - Lank auf die ersten vier Plätze. Neben Fahrradersatzteilen gab es manchmal sogar ‚richtige’ Preise, wie den „Ochsen von Lank“. Dass der Radsport damals in Lank so populär war, beweist auch die Tatsache, dass es gleich drei kommunale Radrennbahnen in Lank gab. Als die erste 1923 auf dem Areal des heutigen Elisabeth-Hospitals gebaut wurde, kamen rund 2000 Zuschauer zur Eröffnung. Der zweite Weltkrieg habe diese spannende Historie zum Erliegen gebracht, erzählte Regenbrecht. Lediglich das Rennen „Rund um die Heidbergmühle“ sei vom RV Lank noch bis 1964 durchgeführt worden. Wegen zu hoher Auflagen und zu vieler Autos habe sich der Radrennsport dann in die Halle verlagert. Der in Lank geborene mehrmalige deutsche Meister Ehrenfried Rudolph habe zu neuer Euphorie geführt. Und auch die Familie Toups engagierte sich. Sie baute 1953 im Gewerbegebiet In der Loh eine Radsporthalle, zu deren Einweihung 3000 Zuschauer kamen. Die Rheinbahn habe sogar Sonderzüge eingesetzt, so der Archivar. „Sie wurde vom Besitzer Franz Toups aber schon 1955 wieder geschlossen, weil er es ablehnte für die privat finanzierte Halle von jeder Eintrittskarte einen Sportgroschen abzuführen.“