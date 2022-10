St. Martin in Meerbusch : Brauchtumsfest ohne Corona-Auflagen

St. Martin reitet im November (11.11. Martinstag) wie hier in Büderich traditionell durch die Straßen. Foto: Anne Orthen (orth)

Meerbusch Das Brauchtum der vergangenen Jahre war von den Auflagen der Pandemie geprägt. Nun können jedoch die Martinsfreunde wieder feiern – in ganz Meerbusch gibt es Züge, Feste und Feuer. Hier lesen Sie, wo und wann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Margit Leuchtenberg

Claudia Hilgers vom Martinskomitee in Langst-Kierst kann man die Erleichterung anhören. In diesem Jahr haben die Martinszüge in der Stadt grünes Licht erhalten und dürfen ohne Corona-Auflagen durch die Straßen ziehen. „2020 hatte uns die Pandemie-Lage einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir mussten relativ kurzfristig den Zug absagen“, erinnert sich Hilgers.

Im vergangenen Jahr konnte der Zug zu Ehren des Heiligen Martin unter erschwerten Bedingungen dann wieder durch die Straßen von Langst-Kierst ziehen und die Kinder mit ihren selbst gebastelten Laternen waren begeistert, diese auch präsentieren zu können. Die Vorbereitungen für das Fest am 6. November laufen nun auf Hochtouren. Erfreut war Claudia Hilgers über die Spendenbereitschaft der Bevölkerung bei der Sammelaktion für die Tüten. Die Tüten für die Kinder (bis 14 Jahre), die an der Feuerwache verteilt werden, werden so auch in diesem Jahr prall gefüllt sein. Dass einige Produkte, die momentan bei den Händlern aus den Regalen entfernt wurden, in den Tüten fehlen, wird den Kindern nicht auffallen, da diese durch andere Leckereien ersetzt werden. Das Martinskomitee besucht in diesem Jahr am Samstag, 5. November, auch wieder die Senioren ab 75 Jahren im Ort, die eine leckere Tüte erhalten werden.

Info Der heilige Mann aus Frankreich Person Martin von Tours, geboren um 316/317 in Savaria, römische Provinz Pannonia prima, heute Szombathely, Ungarn; gestorben am 8. November 397 in Candes bei Tours im heutigen Frankreich Bedeutung Der heilige Martin war der Begründer des abendländischen Mönchtums und der dritte Bischof von Tours.

Endlich wieder nach zwei Jahren zieht Martin durch Strümp – und zwar ein ganz neuer Martin. Andreas Steinfort hat die Aufgabe von Hans-Josef Raukes übernommen, der die Mantelteilung 30 Jahre lang gespielt hat. Der alte Mann wird wieder von Michael Grimm gespielt, der sich mit seinen 80 Kollegen vom Komitee auf das Fest freut: „Die Tradition schreibt in Strümp vor, dass wir Männer uns zu Martin um die Kinder kümmern.“ Bislang laufen die Vorbereitung ohne Auflagen und die Haussammlung konnte erfolgreich beendet werden, sodass die Tüten für die Kinder nach zwei Jahren Pause gut gefüllt sein werden.

Obwohl auch im vergangenen Jahr der Martin durch Osterath zog, freuen sich die Organisatoren um Peter Borgs und natürlich die Kinder auf das Brauchtumsfest, das ohne Corona-Auflagen stattfinden kann. Die Tütenausgabe wollen die Verantwortlichen dennoch zur Sicherheit ins Freie verlegen. Folgende Veranstaltungen wird es zum Martinsfest in Meerbusch geben:

Martin in Strümp: Freitag, 4. November, Aufstellung: 17.15 Uhr am Fouesnantplatz, der Zug zieht um 17.30 Uhr, Zugweg: Fouesnantplatz nach links in den Mönkesweg, rechts Am Kapellengraben, rechts Buschstraße, rechts Schloßendweg, rechts Mönkesweg, links Fußweg zum Fouesnantplatz, Mantelteilung und Feuer vor dem Sportplatz des SSV-Strümp. Die Tüten für die Kinder gibt es danach in der Martinus-Grundschule. Gleichzeitig startet dort auch, vorbehaltlich entgegenstehender Coronaregeln, die Martins-Feier mit Tombola, Würstchen und Getränken. Der Erlös der Nachfeier wird für einen guten Zweck gespendet.

Martin in Langst-Kierst: Samstag, 5. November, 14.30 Uhr Wortgottesdienst in St. Martin, 15 bis 16.30 Uhr Fackelausstellung, Prämierung der Fackeln und Ausgabe der Laternen. Danach startet der Zug: ab Feuerwache über Langster Straße, Schützenstraße, Ilvericher straße. martinsstraße, durch die kleine Gasse zum Oberbach, Rheindamm, Ilvericher straße, Langster Straße. Das Martinsfeuer brennt an der Feuerwache, hier werden auch die Tüten verteilt. Ab dem 3. November können die Fackeln von 15 bis 17 Uhr schon abgegeben werden.

Martin in Ilverich: Samstag, 5. November, Beginn: 18 Uhr an der Alten Schule, Mantelteilung auf dem Dorfplatz mit Tütenausgabe im Zelt.

Martin in Bösinghoven: Mittwoch, 9. November, Aufstellung 17.15 Uhr, Zug: Im Rott, Birkhuhnweg, Fasanenweg, Wachtelweg, Bösinghover Straße, Maritnsfeuer: auf dem Bolzplatz, zirka 18.20 Uhr, Tütenausgabe: Bösinghover Feuerwehr und Pfarrzentrum. Neben Naschwerk gibt es in Bösinghofen in den Tüten auch Zahnpasta und Zahnbürsten.

Martin in Büderich: Freitag, 11. November, Aufstellung: 17 Uhr Theodor-Hellmich-Straße, Zugweg : Theodor-Hellmich-Straße, Dorfstraße, Feldstraße, Alter Kirchweg, Poststraße, am Fronhof, Brühlerweg, Brüdericher Allee, Feuer: nach Ende des Zuges auf der Wiese vor dem Schwimmbad, Ausgabeort der Tüten: Verwaltungsgebäude Dr.-Franz-Schütz-Platz 1.

Martin im Schulbezirk Osterath-Dorf: Montag, 14. November, Aufstellung: 17.15 Uhr Schulhof Eichendorff-Schule, Zugbeginn: 17.30 Uhr, Zugweg: Hugo-Recken Straße, Willicher Straße, Heinenkamp, Schwertgesweg, Gatherstraße, Ingerweg, Meerbuscher Straße, Hochstraße, Bommershöfer Weg, Görresstraße, zurück zum Schulhof Eichendorff-Schule, Martinsfeuer zirka 18.20 Uhr auf dem Schulhof, Tütenausgabe zwischen 15 und 18.30 Uhr am Gerätehaus der Feuerwehr Meerbusch, Löschzug Osterath, Hochstraße.