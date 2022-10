Ausbildung abgeschlossen : Verstärkung für die Feuerwehr

Zehn neue Gesichter begrüßt die Feuerwehr Meerbusch in ihren Reihen. Die freiwilligen Brandbekämpfer haben die selbe Ausrüstung und Ausbildung wie die hauptamtlichen Kräfte, von denen Meerbusch derzeit sieben unterhält. Foto: Feuerwehr

Meerbusch Neun Männer und eine Frau haben die Ausbildung zu Freiwilligen Feuerwehrleuten abgeschlossen. Neben Löscharbeiten haben sie auch den Einsatz bei Starkregen oder Verkehrsunfällen gelernt.

Rund 250 aktive Feuerwehrmänner und -frauen gibt es derzeit in Meerbusch. Diese verteilen sich auf die Standorte in den Ortsteilen Osterath, Lank-Latum, Büderich, Strümp, Ossum-Bösinghoven, Nierst und Langst-Kierst und decken so im Einsatzfall das gesamte Stadtgebiet innerhalb kurzer Zeit ab. Hinzu kommt die sogenannte hauptamtliche Feuerwache auf der Insterburger Straße in Osterath. Vor allem tagsüber sind die hauptamtlichen Kräfte im Einsatz, um kleinere Einsätze eigenständig zu erledigen. Größere Lagen erfordern jedoch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehrleute, die den Großteil von Meerbuschs Brandbekämpfern ausmachen. Und diese haben nun Verstärkung bekommen.

In den vergangenen Wochen durchliefen eine Frau und neun Männer erfolgreich die Grundausbildung und absolvierten somit ihren Einstieg in die Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Meerbusch. In der Ausbildung wird den Kandidaten das nötige Wissen und Können zur Brandbekämpfung, der Umgang mit der dazu nötigen Technik sowie die technische Hilfeleistung vermittelt. Besonders wichtig ist dabei die praktische Anwendung des Erlernten. Dazu wurden verschiedene Einsatzszenarien simuliert, die im Feuerwehralltag häufig vorkommen. So mussten die Feuerwehr-Anwärter unter anderem einen angenommenen Zimmerbrand angreifen, dabei war die schnelle Suche nach vermissten Personen sowie der Umgang mit dem Brandrauch besonders wichtig. Bei einer Übung musste ein in Brand in einem Auto mit Löschschaum unter Kontrolle gebracht werden. Im Themenbereich Menschenrettung galt es für die zehn Anwärter, eine verschüttete Person unter herabgefallenen Bauteilen sowie einen eingeklemmten Pkw-Fahrer zu befreien.

Info Die Feuerwehr in Meerbusch Struktur Ein Großteil der Feuerwehrleute in Meerbusch besteht aus Freiwilligen. Sie können jedoch auf die selbe Ausrüstung und Ausbildung wie professionelle Feuerwehrmänner zurückgreifen. Die Wachen sind über das ganze Stadtgebiet verteilt, um im Einsatzfall jeden Ort schnell zu erreichen. Hauptamt Sieben hauptamtliche Feuerwehrleute sind zudem im Schichtbetrieb im Einsatz, kleinere Einsätze werden von den Bereitschaftsdiensten meist selbstständig erledigt.

Ein weiteres Einsatzgebiet, das im Rahmen der Ausbildung geübt wurde, war die Starkregenbekämpfung. Aufgrund des Klimawandels häufen sich solche Ereignisse, so, dass der richtige Umgang mit der nötigen Technik und die erforderlichen Arbeitsabläufe im Ernstfall ebenfalls routiniert umgesetzt werden müssen. Die Nachwuchsfeuerwehrleute erlernten unter anderem den Einsatz von Pumpen, um vollgelaufene Keller zu leeren. Außerdem stand auf dem Lehrplan die Ausleuchtung von Einsatzstellen in der Dunkelheit, die Absicherung des Straßenverkehres sowie der Umgang mit Feuerwehrleitern, um Personen in Notlagen oder Brandherde zu erreichen sowie Hindernisse zu überwinden.

Am Ende des Lehrgangs musste das Gelernte auch in der Praxis unter Druck umgesetzt werden. Doch allen zehn Kandidaten gelang die praktische Prüfung genauso wie der schriftliche Teil, so, dass ihnen die Urkunde überreicht werden konnte und sie vom stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Meerbusch, Tim Söhnlichen, zur Oberfeuerwehrfrau beziehungsweise Oberfeuerwehrmännern befördert wurden. Damit stehen der Freiwilligen Feuerwehr zehn weitere Einsatzkräfte zur Verfügung, die dafür sorgen, dass die Sicherheit der Bürger rund um die Uhr gewährleistet ist.