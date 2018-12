Schnelle Gerichte fürs Fest: Das RP-Weihnachtsmenü: Gesund, schnell und einfach

Info

Zur Person Petra Gesthuysen-Mieden ist 56 Jahre alt und arbeitet als Ernährungsberaterin. Außerdem ist sie ausgebildet als Fahberaterin für Säuglings- und Kinderernährung. Sie kooperiert mit dem TuS Bösinghoven und unterschiedlichen Ärzten in der Region. Ihre Abenteuer-Küche, in der sie ihre Kurse anbietet, ist in Bösinghoven an der von-Arenberg-Straße 5.

Ihr Credo Eine Küche ist ein Ort der Begegnung, der Unterhaltung und des Genießens. Gemeinsam kochen, gemeinsam essen und gemeinsam trinken ist das Fundament menschlichen Zusammenlebens.

Kurse Sie bietet Kurse für Gruppen, Firmen oder Familien an. Ihr Themenspektrum ist weit gefächert - egal, ob es um Ayurveda, kohlehydratarme oder marokkanische Ernährung geht. Außerdem bietet sie Beratung für Übergewichtige an und kocht dann auch mit ihnen. Im Schnitt hat sie drei Kurse in der Woche – im Sommer weniger, im Winter mehr.

Kontakt www.abenteuer-kueche.de ⇥(ak)