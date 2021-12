Mettmanner Köche retten das Weihnachts-Menü : Gans verbrannt – und nun? Wir haben eine Idee

Einkauf für das Tankstellen-Menü in Wülfrath: Restaurant-Chef Dietrich Strümpfel (links) und Koch Florian Roßlau schauen, was es gibt. Foto: Achim Blazy (abz)

Mettmann Es ist Heiligabend. Die Geschäfte haben geschlossen, als das Weihnachtsmenü misslingt. Dietrich Strümpfel und Florian Roßlau zaubern Ersatz.

Von Sandra Grünwald

Natürlich wünschen wir unseren Lesern von ganzem Herzen, dass das Weihnachtsessen gelingen möge, auf das sich die ganze Familie bereits seit Wochen freut. Doch was passiert, wenn der schlimmste Fall eintreten sollte? Was, wenn der Rotkohl verkocht, der Gänsebraten verkohlt und alle Gasthäuser geschlossen haben? Auf ein festliches Weihnachtsessen verzichten? Oh nein, das muss nicht sein. Dass es auch ganz anders geht, beweisen Dietrich Strümpfel vom Landgasthaus Bibelskirch und sein Koch Florian Roßlau. Die beiden haben sich auf den Weg zu einer Tankstelle gemacht, um im dortigen Shop die Zutaten für ein Weihnachtsmenü zu finden.

Die Wahl fiel auf die Wülfrather Aral Tankstelle, weil sie einen Shop mit viel Auswahl hat. „Ich war überrascht, wie umfangreich das Angebot hier ist“, sagt Dietrich Strümpfel. Er war sofort von der Idee begeistert, ein Tankstellen-Menü zu kreieren. „Für solche Schandtaten bin ich immer bereit“, gibt er lachend zu. „Es fehlt der Welt an Kreativität.“ Und er ist glücklich, wenn er seine Kreativität wieder einmal richtig fordern kann. Zunächst geht er mit dem Fotoapparat einmal durch die Regale, hält alles fotografisch fest, um eine Erinnerungsstütze zu haben. Bereits während er sich das Angebot anschaut, kommen ihm die ersten Ideen.

„Zuerst fiel mir etwas zum Hauptgang ein“, erzählt er, „weil ich die Bratwürste gesehen habe.“ Als er dann den Schinken entdeckte, waren die Bratwurströllchen im Schinkenmantel geboren. „Das sieht angebraten sehr gut aus“, meint Strümpfel. Dazu ein in Butter geschmortes rotes Bohnen-Püree. „Kidneybohnen passen sehr gut zu Bratwurst“, betont er. Doch das sollte nicht alles gewesen sein. „Mir fehlte der Alkohol zum Fest“, verrät er. Denn schließlich soll so ein Weihnachtsmenü in jeder Hinsicht festlich sein. Als kleiner Kontrast zum herzhaften Bohnen-Püree kreierte er ein Dattel-Senf-Pesto und eine Rotwein-Mango-Soße. „Was passt besser zusammen, als süße Früchte und herber Wein?“ Dem stimmt Koch Florian Roßlau sogleich zu: „Mango und Rotwein sind eine sehr gute Kombination.“

Als der Hauptgang steht, geht es an die Vorspeise. Da Dietrich Strümpfel sicher gehen möchte, dass die Zutaten alle an Weihnachten im Tankstellen-Shop erhältlich sind, greift er zu Frühstücksfleisch und Thunfisch, beides in der Dose. Daraus wird Florian Roßlau ein „Vitello Tonnato“ zaubern. „Das Frühstücksfleisch wird ganz dünn geschnitten und mit einer Thunfisch-Mais-Paste serviert“, erklärt Strümpfel. Hierfür werden Thunfisch und Mais fein püriert. Noch in der Tankstelle beraten sich Strümpfel und sein Koch über die Vorspeise – ob mit oder ohne Mayonnaise. „Öl reicht völlig“, meint Florian Roßlau. Peperoni leicht angegrillt und geröstete Laugenbrezel runden die Vorspeise ab. Sogar Maiskölbchen für die Deko findet Strümpfel im Shop.

Auch der Nachtisch wird beschwipst. Das warme Trockenpflaumenkompott wird mit Weißwein zubereitet, die Zabaione mit Schaumwein aufgeschlagen. „Ich habe extra einen guten Schaumwein ausgesucht“, betont Dietrich Strümpfel. Was übrig bleibt, kann zu Beginn des Festmenüs als Aperitif gereicht werden. Zu Kompott und Zabaione gibt es ein wunderbares Raffaello-Magnum-Duett. Dazu werden die Raffaello-Kugeln zerkleinert und mit dem Magnum-Eis vermischt. „Kokos ist etwas Tolles“, meint Dietrich Strümpfel. „Und das Magnum hat Schokolade dabei.“ Eine verlockende Kreation.

Schließlich haben Dietrich Strümpfel und Florian Roßlau alle Zutaten zusammen. Der Kassenzettel zeigt knapp 75 Euro an für ein Weihnachtsessen für vier Personen. Wer ein Menü mit Gänsebraten zubereitet, muss tiefer in die Tasche greifen. Nun geht es an die Zubereitung des Weihnachtsmenüs. „Und dann vergessen wir die schwarze Gans und den ganzen Ärger“, sagt Dietrich Strümpfel. Sein Weihnachtsmenü kann mit allen Sinnen genossen werden.

Und hier folgen die Rezepte.

Vorspeise:

Einkaufsliste

Für 4 Personen

1 Dose Frühstücks-Fleisch

1 Dose Thunfisch

1 Dose Mais

1 Peperoni im Saft

1 Maiskölbchen im Glas

2 Laugenbrezeln

1 Flasche Schaumwein

Pfeffer und Salz

Den Thunfisch (kleine runde Dose) im eigenen Saft in einen Messbecher geben. Den Mais-Saft (kleine Dose) abgießen. Mais-Körner und zwei Esslöffel pflanzliches Öl hinzufügen. Mit einem Pürierstab pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Es soll eine cremige, leicht flüssige Konsistenz erreicht werden.

Die Peperoni in einer vorgeheizten Grillpfanne oder einem einfachen Topf mit ein wenig pflanzlichem Öl anrösten. Bräunliche Röstaromen sind ausdrücklich erwünscht. Sie geben Geschmack

Das Frühstücks-Fleisch aus der Dose nehmen und mit einem scharfen Messer so dünn wie ein Carpaccio aufschneiden und auf einem Teller anrichten.

Nun träufeln Sie die Thunfischsauce von einem Esslöffel über das Frühstücksfleisch-Carpaccio, so dass zwei Drittel des Fleisches bedeckt sind. Zum Schluss mit den gegrillten Peperoni und den Mini-Maiskölbchen den Teller garnieren.

Die Laugenbrezel in Gänze flach halbieren, so dass sie ihre Form behält, mit der offenen Seite in einer gut vorgeheizten Pfanne in Butter anrösten und ebenfalls auf die Teller geben.

Den Schaumwein öffnen und schon mal während der Zubereitung als Aperitif genießen. Achtung – etwas davon wird noch fürs Dessert gebraucht!

Hauptgang

Einkaufsliste

Für 4 Personen

1 Packung Bratwürste (4 Stück)

2 Packungen Serano-Schinken

1 kleine Butter

1 Dose Rote Bohnen

1 getrocknete Datteln

1 Senf

1 trockener Rotwein

1 getrocknete Mango

Pfeffer und Salz

Die getrockneten Mango im Rotwein (400 Milliliter) länger köcheln lassen, bis sie ganz weich sind. Dies nach etwa 20 Minuten pürieren und mit wenig Zucker, Pfeffer und Salz abschmecken. Falls vorhanden, können Sie noch einige rote Pfefferkörner hinzufügen und nochmals mit aufköcheln lassen.

Die getrockneten Datteln fein hacken. Je Esslöffel Datteln einen halben Teelöffel scharfen Senf hinzufügen und fein pürieren.

Die Bratwürste in einer Pfanne langsam bräunlich braten. Zwei Scheiben Seranoschinken je Bratwurst auf einem Brett nebeneinander legen. Die Bratwurst auf den Seranoschinken legen und mit ihm vollständig umhüllen. Nun stellen Sie die Bratwurst mit dem Schinkenmantel in den vorgeheizten Ofen bei 150 Grad für fünf bis zehn Minuten.

In der Zwischenzeit die Roten Bohnen abgießen und in einem Topf mit ein wenig Butter erhitzen. Dies nun pürieren und mit Pfeffer und Salz abschmecken.

Die eingerollten Bratwürste in drei gleich große Stücke schneiden, das heiße samtige rote Bohnen-Püree auf dem Teller flach anrichten, darauf die Bratwurst-Röllchen drapieren. Das Dattel-Senf-Pesto seitlich montieren und über die Bratwurst mit dem Püree die Rotwein-Mango-Sauce geben.

Während des Kochens unbedingt den Rotwein probieren.

Dessert

Einklaufsliste

Für 4 Personen

1 Pachung Raffaelo

2 Magnum-Eis am Stil

1 Trocken-Pflaumen

1 Fl. Weißwein

4 Eier

Zucker

Schaumwein

Die Holzstile entfernen und das Magnum-Eis in einer Schale zerdrücken und ein wenig vermengen. Diese Masse bitte anschließend wieder in das Tiefkühlfach oder den Gefrierschrank stellen, damit sie nicht schmilzt, sondern fest bleibt.

Die Trocken-Pflaumen vierteln. In einem Topf Zucker bei geringer Hitzen karamellisieren lassen und mit Weißwein ablöschen. Die Pflaumen hinzugeben und bei gutem Rühren etwa zehn Minuten lang köcheln lassen.

Die Raffaello in eine Schüssel geben und mittels eines Löffels klein drücken. Bitte pro Person einen Raffaelo zum Dekorieren zurückhalten.

Einen Topf mit Wasser zum Kochen bringen. In einer Metallschüssel, die auf dem Topf im Dampf platziert werden kann, drei Eigelb und vier Esslöffel Zucker vermengen und mittels eines Schaumbesens über Wasserdampf aufschlagen, bis sich der Zucker aufgelöst hat und eine schaumige Masse entsteht. Hierzu ein Sektglas Schaumwein hineinträufeln und immer weiter aufschlagen, bis ein stabiler Schaum entsteht.

Nun das Eis und die Raffaelo-Masse auf dem Teller um das heiße Pflaumenkompott anrichten und in einem extra Schüsselchen die Zabaione servieren.