Mobilität in Meerbusch : Verkehrsexperten befragen Bürger

Meerbusch Das Büro Planersocietät erarbeitet ein neues Mobilitätskonzept. Es soll Maßnahmen entwickeln, wie die Bürger künftig ihre Wege besser und umweltgerechter zurücklegen können. Bei der Lösungssuche sind sie miteinbezogen.

Die Rufe nach einem gesamtstädtisches Mobilitätskonzept gab es immer wieder. Nun ist es in Arbeit. Das Ingenieurbüro Planercocietät aus Dortmund soll in den nächsten anderthalb Jahren ein Verkehrsmodell entwickeln, das die mögliche Entwicklung der Stadt bis zum Jahr 2035 einschließt. Für das Konzept hatte die Stadt Anfang 2020 eine Ausschreibung gestartet, bei dem sich die Dortmunder Planersocietät durchgesetzt hatte. „Das ist ein sehr erfahrenes Büro, das bereits Mobilitätskonzepte für Städte wie Düsseldorf, Leverkusen, aber auch Willich entwickelt hat“, erklärt Michael Assenmacher, Technischer Dezernent der Stadt.

Außerdem sollen die Bürger in die Planung miteinbezogen werden. Dazu werden verschiedene Gremien eingerichtet. In einem Arbeitskreis trifft sich die Verwaltung mit Vertretern der Fraktionen und der Rheinbahn sowie Interessensverbänden. Der BUND etwa hat in den vergangenen Jahren Meldungen von Bürgern über problematische Verkehrssituationen zusammengetragen. Darüber hinaus soll nach Möglichkeit das Konzept auch durch Bürgerworkshops begleitet werden. Ob und wann sie stattfinden können, hängt allerdings von der pandemischen Lage ab. In jedem Fall wird es eine Online-Beteiligung für die Bürger geben, für die auch Bügervereine und weitere Verbände befragt werden. „Mit einer Online-Umfrage haben wir beim Integrierten Handlungskonzept Osterath gute Erfahrungen gemacht“, sagt Assenmacher. Die starke Resonanz habe gezeigt, dass sich davon auch jüngere Bürger angesprochen fühlen. Diese Zielgruppe zu erreichen sei wichtig, immerhin gehe es bei der Planung um die Gestaltung der nächsten 15 bis 20 Jahre.