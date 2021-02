Corona-Fakten aus Meerbusch : Besuch vom Ordnungsamt bei 37 Meerbuschern

Im Rhein-Kreis Neuss waren am 1. Februar insgesamt 1456 Personen (Vortag: 1565) als begründete Verdachtsfälle in Quarantäne gesetzt. Foto: dpa/Britta Pedersen

Meerbusch Am Wochenende hat das Ordnungsamt der Stadt Meerbusch kontrolliert, ob sich die Bürger an ihre Quarantäneanordnungen halten. Drei Meerbuscher wurden nicht angetroffen.

Das Ordnungsamt der Stadt Meerbusch hat am Wochenende, wie angekündigt, stichprobenartig 37 Personen, die sich in Quarantäne befinden, aufgesucht. Nur drei Personen konnten nicht angetroffen werden. In diesen Fällen wird weiter ermittelt. Generell gab es in Sachen „Kontrolle der Quarantäneanordnungen“ keine Besonderheiten, teilt ein Sprecher der Stadt mit. Die Mitarbeiter vom Ordnungsamt haben zudem die Dorfstraße in Büderich kontrolliert, dort speziell den Wochenmarkt und den Einzelhandel. Auch dort gab es keine Besonderheiten, betont der Sprecher: „Die Kollegen konnten vielmehr im Gespräch mit Bürgern zum Verständnis einzelner Vorgaben der Coronaschutzverordnung beitragen und Unklarheiten beseitigen.“