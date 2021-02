Bauprojekt in Meerbusch : So läuft es auf Osteraths Großbaustelle

Osterath Die Fußgängerunterführung am Bahnhof nimmt immer mehr Form an. Hier soll das vermutlich gravierendste innerstädtische Verkehrsproblem von Meerbusch gelöst werden. Bis dahin werden aber noch Jahre vergehen.

Die Mehrheit der Meerbuscher Autofahrer dürfte die Stelle kennen, und für einige ist sie gar ein tägliches Ärgernis auf dem Arbeitsweg. Die Rede ist vom Bahnübergang in Osterath, wo regelmäßig Autofahrer, Radler und Fußgänger Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, wenn die rot-weißen Schranken wieder unten sind, um einen Regionalsverkehrs- oder Güterzug vorbeifahren zu lassen.

Seit Mitte 2020 laufen die Arbeiten an der neuen Fußgängerunterführung auf Hochtouren. Inzwischen sind die Rampen im Rohbau fertig – sechs Meter sind sie breit, so, dass Fußgänger, Radfahrer und Kinderwagen sich nicht ins Gehege kommen. Auch der Durchbruch unter den Schienen ist erfolgt. Die dafür notwendigen Bauelemente wurden vor Ort zusammengesetzt und dann eingefügt. Im März sollen die Rampen ganz fertig sein, im April werden die Treppenanlagen gebaut und bis zur Mitte des Jahres soll die neue Unterführung in Betrieb sein. Somit kann der nicht motorisierte Verkehr dann den Bahnübergang umgehen. Das ist besonders wichtig, denn aktuell kommt es immer wieder vor, dass Fußgänger die Bahngleise bei geschlossener Schranke überqueren, um beispielsweise einen Zug am gegenüber liegenden Gleis zu erwischen. Das ist gefährlich und kann im schlimmsten Fall tödlich enden, wenn Menschen die Geschwindigkeit eines sich nähernden Zuges falsch einschätzen.