Vandalismus in Meerbusch : Trafo-Haus und Stelen auf dem Böhler Radweg beschmiert

Büderich Stadtmitarbeiter haben bereits am Montag damit begonnen, die Farbe zu entfernen. Das Trafo-Haus und die Glastafeln sind mit einer speziellen Schutzschicht versehen.

Unbekannte haben in der Zeit rund um den Jahreswechsel sieben Stelen und das Trafo-Haus am Rande des Böhler-Radwegs in Büderich mit Farbe beschmiert. Radfahrer, die den beliebten Weg am Neujahrstag genutzt hatten, machten Fotos und informierten die Stadtverwaltung.