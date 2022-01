Engagement in Meerbusch : „Diese Kinder dürfen ihr Lächeln nicht verlieren“

Büderich Das Ehepaar Zaumseil aus Büderich bekämpft seit zehn Jahren die Not in den Slums von Manila und sammelt Spenden. Rund 1500 Kinder mitsamt ihrer Familien werden unterstützt.

Slumkinder, die unter schlimmsten hygienischen Bedingungen aufwachsen. Straßenkinder, die hilflos durch die Armenviertel von Manila irren. Kinder, die auf riesigen Müllhalden hausen und Abfälle sammeln, um zu überleben. Als Jochen Zaumseil dieses ganze Elend mit eigenen Augen sah, war er tief erschüttert. „Ich hatte bei meinen Reisen durch Asien in vielen Ländern schlimme Zustände wahrgenommen“, sagt er. „Aber nie waren sie so schockierend und heftig wie hier.“

Eine französische Freundin hatte dem Büdericher Ehepaar Astrid und Jochen Zaumseil von den Slums im 22-Millionen-Moloch Manila berichtet. Und von dem segensreich wirkenden Verein ANAK-Tnk, der sich seit 1998 mit der Tulay-Ng Kabataan-Stiftung darum bemüht, das Schicksal dieser Kinder ein wenig erträglicher zu machen. Sie bekommen ein Dach über dem Kopf, werden zur Schule geschickt und so gut wie möglich gefördert. Eine Woche später reiste der Top-Manager wieder einmal nach Asien. Er machte auf den Philippinen Station, lernte den Verein und den französischen Priester Père Matthieu kennen, der ihn mitnahm in die Slums.

Anfang 2021 hatten sie das Bedürfnis, die französische Organisation auch hierzulande bekannt zu machen und Spenden zu sammeln. Das Ehepaar gründete Anfang des Jahres ANAK-Tnk Deutschland e.V. mit Sitz in Meerbusch . Wegen Corona konnten die Zaumseils ihre regelmäßigen Reisen nach Manila nicht fortsetzen. Doch sobald es geht, wollen sie wieder auf die Philippinen. „Wir haben miterlebt, wie die Kinder heranwachsen, da sind feste Bindungen entstanden“, erzählt Astrid Zaumseil. „Die Not ist groß, aber sie strahlen einen an und sind glücklich, wenn sie einfach mal in den Arm genommen werden. Diese Kinder dürfen ihr Lächeln nicht verlieren.“

Unerschütterlich hält das Ehepaar an seinem Herzensprojekt fest, auch zwei der vier erwachsenen Kinder waren schon in Manila aktiv. Über eine „Vertrauensachse“ gelangt jede Spende zu 100 Prozent ans Ziel, die laufenden Begleitkosten tragen die Zaumseils. Gerade kam bei einem adventlichen Charity-Hauskonzert mit 20 Gästen Geld für ein Jungen-Wohnheim zusammen. Die Stuttgarter Weltklasse-Gitarristin Irina Kircher musizierte aus ihren Alben „Christmas on my mind“ und „Celtic Roses“. Familie Zaumseil lernte sie einst in Venezuela kennen, eine der vielen Stationen des Managers und zeitweise einzigen Deutschen im Vorstand von L’Oréal. Für den französischen Kosmetikkonzern war er außerdem noch in Paris, Österreich, Mexiko, Kanada, Japan und Hongkong im Einsatz.